Aux Etats-Unis, dans le Nevada, un étalon noir remet en cause la domination d’un étalon blanc.
Aux Etats-Unis, dans le Nevada, un étalon noir remet en cause la domination d’un étalon blanc.
Aline Legros, formatrice au métier de soigneur dans les parcs animaliers vous explique sans langue de bois les réalités...
Elle vit parmi les loups.
L’image populaire du requin est souvent réduite à celle d’un prédateur sanguinaire, figée dans l’inconscient collectif par des décennies...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage A Rome, un million d’étourneaux exécute un incroyable ballet dans le ciel.
Il serait peut-être difficile pour certains d’imaginer un monde silencieux sans le joyeux gazouillis des oiseaux, dont le cagou...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Patagonie, deux mygales s’accouplent en pleine chaleur.
Aux Etats-Unis, une vétérinaire pratique l’acupuncture sur les animaux.
Cette conférence offre un regard unique sur l’évolution et l’adaptation de Thalassocnus, le paresseux marin, révélant comment ces mammifères...
La squille mante, le chien sauvage d’Asie et le combat de la grenouille de verre.
Perle de l’océan Indien, le Sri Lanka compte environ 20 millions d’habitants, soit deux fois la Belgique. C’est un...
Grandir dans la savane est une expérience éprouvante. Après la disparition de son jumeau, le petit léopard a failli...
Un voyage à travers les majestueux paysages de l’Australie, à la découverte d’une faune d’une incroyable diversité. Ce volet...
De nombreuses espèces animales sont menacées d’extinction. Au parc naturel de la Haute Touche dans l’Indre, on travaille à...
Lorsque l’on évoque l’éléphant, l’imaginaire collectif convoque instantanément des images de puissance brute et de taille démesurée. Il est...
Les requins fascinent depuis toujours par leur puissance, leur mystère et leur rôle essentiel dans l’équilibre des océans. Souvent...
Alors que sa mère est partie chasser, ce bébé renard téméraire s’aventure hors du nid pour découvrir le monde....
Sur le tapis forestier, en Malaisie, un extraterrestre vient de se réveiller… Et non, c’est un insecte très bizarre...
Les coyloups, espèce hybride entre un loup et un coyote, sont de plus en plus nombreux en Amérique du...
Les huit yeux de l’araignée sauteuse en font une tueuse efficace, à l’affût du moindre mouvement jusqu’à la mort...
L’ours est présent dans les Pyrénées depuis des centaines de milliers d’années. La population actuelle d’ours brun eurasien (Ursus...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site