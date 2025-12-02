Chez les phoques, s’installer sur les meilleurs emplacements est une manière d’affirmer son statut et c’est donc un enjeu...
Dans l’immeuble de Sandra les aboiements de son chien dérangent les voisins. Sandra a décidé de réagir. Aujourd’hui, elle...
Les propriétaires de rhinocéros coupent leur corne et la remplacent par une corne en résine pour qu’ils ne soient...
Solène nous fait découvrir les coulisses d’un cirque Un documentaire de Solène Chavanne
C’est le mammifère sauvage le plus gros d’Europe. Depuis une dizaine d’années, des spécimens de bisons sont réintroduits en...
Ces deux félins inexpérimentés risquent leur vie en s’attaquant au bovidé, mais leur survie dépend aussi de cette chasse....
Quand les chiens deviennent de véritables œuvres d’arts ! Un documentaire de Camille Antoni
Au cœur de l’Auvergne, le Pal attire chaque année 600 000 visiteurs pour ses 700 animaux sauvages. Ces derniers...
Dans les magnifiques décors des chutes Victoria, à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe, suivez quatre groupes...
L’ours blanc (Ursus maritimus) ou ours polaire est un grand mammifère carnivore originaire des régions arctiques. C’est, avec l’ours...
Les fourmis piqueuses qui ont élu domicile dans les épines des acacias produisent une étrange mélodie dans le désert.
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Un petit tuto vidéo est parfois fort utile, ce lézard l’a bien compris.
Le macareux moine, également surnommé « perroquet de mer », est un oiseau marin fascinant qui peuple principalement les côtes de...
Pour protéger certaines espèces menacées, des soigneurs et vétérinaires vont tout faire pour les aider. A la Ménagerie du...
Quels dangers menacent aujourd’hui les animaux sauvages de nos régions ?
Double vainqueur du Prix d’Amérique, champion sur tous les hippodromes du monde, Tidalium Pelo fut sans doute le plus...
Si le buffle est bien plus grand et plus rapide que le dragon de Komodo, une seule morsure peut...
Dans le parc animalier de Busch Gardens, en Floride, les visiteurs viennent voir un duo insolite…
Quand il a compris que descendre de la tour allait être difficile dans la panique ambiante, Omar Rivera a...
