Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Nous sommes les champions de l’abandon des animaux Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...

Documentaire Adopter et élever des gorilles comme leurs propres enfants Pamela, une gorille femelle, a donné naissance à une petite nommée Digit en 1998, mais elle a refusé de...

Documentaire Renard VS campagnol (très beau) Le renard roux a une technique assez spéciale pour attraper les campagnols…

Documentaire Quel requin est responsable des 3 attaques des îles Abacos ? Pour le savoir, les spécialistes examinent un indice que le requin a laissé derrière lui.

Documentaire Quatre ratonneaux découvrent le monde pour la première fois À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...

Documentaire Tarbosaurus, le cousin du Tyrannosaure Bienvenue à une époque où les dinosaures dominaient l’écosystème planétaire. Grâce à l’utilisation de technologies 3D de pointe superposées...

Documentaire Piège mortel pour les dinosaures Des ossements de dinosaures trouvés en Chine et datant du milieu du jurassique renseignent les scientifiques sur une période...

Documentaire Humanima : le juste retour Dans le sanctuaire de la Fondation Fauna, Gloria Grow héberge des centaines d’animaux rejetés ou maltraités. Elle soigne aussi...

Documentaire Des orques tendent un piège à un baleineau Ces prédateurs prennent en embuscade un baleineau à bosses, le séparant de la mère pour le manger sans oublier...

Documentaire 100 jours au Zoo: que d’émotions aux côtés des soigneurs! Le Zoo de Thoiry, situé près de Paris, s’étend sur 150 hectares et abrite 1 500 animaux de diverses...

Documentaire Hoanib – Les secrets des éléphants du désert Du sable chaud partout où vous regardez – le Namib est le désert le plus ancien du monde et...

Documentaire C’est pas sorcier – Les chiens de traîneaux Jamy et Sabine se sont lancés dans la grande Odyssée, une course de 1000 km qui entraîne quelque 250...

Documentaire Visages d’iguanes au Guatemala C’est en Amérique centrale, sur les côtes du Guatemala, que vit l’une des 700 espèces d’iguanidés: l’iguane vert. Entre...

Documentaire Siréniens : les créatures des océans Inoffensifs et difficiles à observer, les dugongs sont des créatures mystérieuses.Souvent qualifiés de disgracieux, de nombreux mythes et légendes...

Documentaire La relève du dinosaure – La revanche des mammifères Il y a quelque 65 millions d’années, une météorite s’écrase sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Ces...