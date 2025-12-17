Ça se passe sur une plage du Costa Rica…
Ça se passe sur une plage du Costa Rica…
Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...
Pamela, une gorille femelle, a donné naissance à une petite nommée Digit en 1998, mais elle a refusé de...
C’est un phénomène inédit !
Parfois, ça se passe bien.
Le renard roux a une technique assez spéciale pour attraper les campagnols…
Pour le savoir, les spécialistes examinent un indice que le requin a laissé derrière lui.
À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...
Le cachalot, un champion de l’apnée
Bienvenue à une époque où les dinosaures dominaient l’écosystème planétaire. Grâce à l’utilisation de technologies 3D de pointe superposées...
Des ossements de dinosaures trouvés en Chine et datant du milieu du jurassique renseignent les scientifiques sur une période...
Le rhinopithèque de Roxellane vit en Chine.
Dans le sanctuaire de la Fondation Fauna, Gloria Grow héberge des centaines d’animaux rejetés ou maltraités. Elle soigne aussi...
Ces prédateurs prennent en embuscade un baleineau à bosses, le séparant de la mère pour le manger sans oublier...
Le Zoo de Thoiry, situé près de Paris, s’étend sur 150 hectares et abrite 1 500 animaux de diverses...
Du sable chaud partout où vous regardez – le Namib est le désert le plus ancien du monde et...
Jamy et Sabine se sont lancés dans la grande Odyssée, une course de 1000 km qui entraîne quelque 250...
C’est en Amérique centrale, sur les côtes du Guatemala, que vit l’une des 700 espèces d’iguanidés: l’iguane vert. Entre...
Inoffensifs et difficiles à observer, les dugongs sont des créatures mystérieuses.Souvent qualifiés de disgracieux, de nombreux mythes et légendes...
Il y a quelque 65 millions d’années, une météorite s’écrase sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Ces...
Ce passionné d’animaux dort avec des bébés gorilles et les nourrit à la cuillère. Il leur a consacré sa...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site