Documentaire Les fermes d’autrefois – la vache La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Conférence Pratiques de la montagne et faune sauvage Dans les territoires de montagne non aménagés, les sports outdoor (randonnée, ski, raquettes) se développent et se diversifient. Les...

Documentaire Ver carnivore géant : le film d’horreur Une bonne vieille créature des fonds marins comme on les aime…

Article 4 infos insolites sur les moutons Souvent réduit à l’image d’un animal passif suivant aveuglément son troupeau, le mouton cache en réalité une complexité biologique...

Conférence Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient Découvrez la première conférence 2018-2019 donnée dans le cadre du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) de PSL le 3...

Documentaire Zoo de Cerza, au coeur du plus grand zoo de Normandie 1500 animaux, 150 espèces différentes, de vastes enclos… ici, c’est le bien être animal qui prime. Bienvenu au Cerza,...

Documentaire Les super-prédateurs des mers (1/3) | L’union fait la force Dans les eaux qui bordent l’Alaska, les baleines chassent ensemble. Dans le détroit de Chatham, une équipe de biologistes et de bioacousticiens étudie les techniques de...

Documentaire Into the French Wild – Pyrénées centrales Dans les vallées profondes et reculées des Pyrénées centrales, Rémi s’engage pudiquement et prudemment sur la voie de notre...

Documentaire L’adaptation des phoques gris à La crise climatique Dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord vivent les phoques gris, des animaux qui s’adaptent aux changements majeurs de...

Documentaire Le monde des prédateurs – La Mare Le dytique est une espèce de scarabée qui est capable de marcher, de nager et de voler. Son habitat...

Documentaire Les orphelins de la mer Au Brésil, le centre d’Itamaraca recueille les jeunes lamantins qui s’échouent régulièrement sur les plages du littoral. Ce phénomène...

Documentaire Les dragons de Komodo, créatures aussi fascinantes que terrifiantes L’île de Komodo est mondialement connue pour ses dragons. Avec ses écailles dures comme de l’acier, ses mâchoires puissantes...

Documentaire Le poisson-loup, poisson des abysses Alors que d’autres migrent dans des régions chaudes chaque hiver, l’atypique poisson-loup reste dans l’obscurité des profondeurs.

Documentaire Le volcan des chauves-souris, un spectacle aussi magnifique que terrifiant Au crépuscule, ce sont plus de deux millions de chauves-souris qui s’élancent vers le ciel en quête de nourriture.

Documentaire Les lycaons, hors-la-loi de la savane au Botswana Le Botswana est l’un des rares pays où subsistent des lycaons (espèce de loups sauvages). Jean-François et Isabelle sont...

Documentaire Une nuit sous l’eau Documentaire retraçant les coulisses d’une nuit sous l’eau en compagnie de Serge Dumont et de son équipe le 3...

Documentaire Les secrets de l’évolution En s’inspirant de la capacité des éléphants à communiquer à travers le sol par infrasons, des ingénieurs ont inventé...