Documentaire POV : ce cygne se fait opérer des pattes Le nord gelé du Canada abrite certaines des espèces les plus incroyables du monde. Dans un refuge pour les...

Podcast Et si nous nous mettions dans la peau des animaux de compagnie ? Longtemps considérés comme de simples compagnons ou outils, les animaux domestiques sont aujourd’hui perçus comme de véritables acteurs de...

Documentaire Maasaï Mara : la loi des prédateurs – Le règne des lions Au Kenya, la réserve nationale du Masaï Mara est célèbre pour la richesse et la densité de sa faune....

Documentaire La peur que suscite les géants des mers Beaucoup de mythes et légendes entourent les océans et les animaux marins qui y habitent. Aujourd’hui, des scientifiques tentent...

Conférence Comment réussir la cohabitation entre mon chien et mon chat ? Réussir la cohabitation entre un chien et un chat peut être un défi, mais avec patience, compréhension et une...

Article Les oiseaux aux chants les plus étonnants Le monde aviaire ne cesse de fasciner par la diversité de ses plumages, mais c’est par l’ouïe que la...

Documentaire Quel est le requin le plus sociable ? Bien qu’ils soient des superprédateurs dans les océans, ces requins se regroupent souvent pour chasser en ne laissant aucune...

Documentaire Sexe : comment font les gorilles ? Chez les gorilles de montagne, les femelles sont très entreprenantes en ce qui concerne le sexe et la reproduction.

Documentaire Sauvons les félins Les grands fauves sont menacés, entre autres, par l’augmentation constante de la population mondiale qui a restreint les espaces...

Documentaire Des cochons (et des Hommes) De la maternité au supermarché en passant par le sevrage et l’engraissement, 3 expériences scientifiques cherchant à objectiver le...

Documentaire Une tigresse du Bengale élève ses petits sur un territoire riche en proies Avec cinq étendues d’eau et un riche écosystème, Tadoba est un milieu de choix pour les tigres du Bengale....

Documentaire L’aventure de la vie – Stratégies de survie \r

Comment les animaux – mais aussi les végétaux – parviennent-ils à survivre et à se reproduire ? Ce premier...

Documentaire Les super-pouvoirs du chat Les félins disposent d’un odorat trente fois plus puissant que celui des humains, l’ouïe et la vision des chats...

Documentaire Gémix, le cheval pur sang génie de l’obstacle au parcours extraordinaire Crayonner le portrait d’un cheval passe forcément par le questionnement de son entourage. Gémix est le personnage principal, le...

Documentaire Inde, la brigade des cigognes Dans le nord-est de l’Inde, une armée de femmes sensibilise les villageois au sort du marabout argala, un échassier...

Documentaire Chasseurs de venin – Remèdes cachés Dans les forêts humides du Costa Rica, Donald Schultz fait des prélèvements sur des serpents et sur un paresseux...

Article A la découverte du monde des pécaris Le monde animal regorge de créatures fascinantes, et parmi celles-ci, les pécaris occupent une place unique. Souvent confondus avec...