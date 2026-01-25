En Ethiopie, un canidé très rare chasse des gros rongeurs étranges.
Le nord gelé du Canada abrite certaines des espèces les plus incroyables du monde. Dans un refuge pour les...
Longtemps considérés comme de simples compagnons ou outils, les animaux domestiques sont aujourd’hui perçus comme de véritables acteurs de...
Au Kenya, la réserve nationale du Masaï Mara est célèbre pour la richesse et la densité de sa faune....
Beaucoup de mythes et légendes entourent les océans et les animaux marins qui y habitent. Aujourd’hui, des scientifiques tentent...
Les pieuvres sont des céphalopodes réputés pour leur grande intelligence.
Réussir la cohabitation entre un chien et un chat peut être un défi, mais avec patience, compréhension et une...
Le monde aviaire ne cesse de fasciner par la diversité de ses plumages, mais c’est par l’ouïe que la...
Bien qu’ils soient des superprédateurs dans les océans, ces requins se regroupent souvent pour chasser en ne laissant aucune...
Chez les gorilles de montagne, les femelles sont très entreprenantes en ce qui concerne le sexe et la reproduction.
Les grands fauves sont menacés, entre autres, par l’augmentation constante de la population mondiale qui a restreint les espaces...
De la maternité au supermarché en passant par le sevrage et l’engraissement, 3 expériences scientifiques cherchant à objectiver le...
Avec cinq étendues d’eau et un riche écosystème, Tadoba est un milieu de choix pour les tigres du Bengale....
\r\nComment les animaux – mais aussi les végétaux – parviennent-ils à survivre et à se reproduire ? Ce premier...
Les félins disposent d’un odorat trente fois plus puissant que celui des humains, l’ouïe et la vision des chats...
Crayonner le portrait d’un cheval passe forcément par le questionnement de son entourage. Gémix est le personnage principal, le...
Dans le nord-est de l’Inde, une armée de femmes sensibilise les villageois au sort du marabout argala, un échassier...
Dans les forêts humides du Costa Rica, Donald Schultz fait des prélèvements sur des serpents et sur un paresseux...
Le monde animal regorge de créatures fascinantes, et parmi celles-ci, les pécaris occupent une place unique. Souvent confondus avec...
Cette membrane peut être une des raisons des étranges attaques de requin sur les bateaux.
L’oryx d’Arabie, élégante antilope à la robe blanche et noire, peuplait depuis des millénaires les vastes étendues désertiques de...
