Documentaire

Au travers de superbes images, les pérégrinations au fil des saisons d’un clan de renards roux du massif italien du Grand Paradis. Cette immersion dans leur intimité révèle l’extraordinaire adaptation de cette espèce aux terres d’altitude et les spécificités de son organisation sociale.

Un jour neigeux du début du printemps, cinq petits renards roux viennent au monde dans le chaos rocheux du parc national italien du Grand Paradis, à 1 800 mètres d’altitude. Durant les premières semaines, le père doit chasser pour deux tandis que la mère allaite ses renardeaux, qui gagneront bientôt en autonomie en imposant leur caractère. Au fil des saisons, les membres du clan devront surmonter bien des défis et des drames jusqu’au printemps suivant. Car les épidémies rendent les renards vulnérables, et leur progéniture constitue une proie de choix pour certains grands prédateurs…

Immersion

Quatre années durant, cette famille de renards roux, canidés parmi les plus beaux d’Europe, a été suivie au plus près par Anne et Erik Lapied dans de somptueux paysages alpins. Cette immersion exceptionnelle dans leur intimité, leurs jeux et leurs conflits révèle l’extraordinaire adaptation de cette espèce aux terres d’altitude et les spécificités de son organisation sociale. Les riches images de ce documentaire invitent aussi à découvrir la vie des animaux de montagne – chamois, marmottes, bouquetins, loups, aigles royaux, tétras ou gypaètes barbus – qui partagent leur territoire.

Documentaire d’Anne et Erik Lapied disponible jusqu’au 22/02/2023.