Documentaire



La survie des ours polaires est intimement liée à la présence de la banquise, un élément crucial de leur habitat. Ces superprédateurs de l’Arctique dépendent de la glace pour chasser les phoques, leur principale source de nourriture. En effet, les ours polaires utilisent la banquise comme plateforme pour attendre patiemment que les phoques émergent pour respirer. Cette stratégie leur permet de capturer ces mammifères marins et de consommer leur graisse riche en calories, essentielle à leur survie dans un climat si extrême.

Cependant, avec le réchauffement climatique, la fonte rapide de la banquise devient une menace directe pour leur mode de vie. Sans cette plateforme de chasse, les ours se retrouvent contraints de nager sur de longues distances ou de se rabattre sur des terres, où les ressources alimentaires sont limitées. Sur terre, ils doivent se contenter d’une alimentation bien moins énergétique, composée d’œufs d’oiseaux, de carcasses ou de déchets humains, qui ne peuvent en aucun cas remplacer les graisses concentrées des phoques. Ce déficit calorique affaiblit les ours, rendant plus difficile leur reproduction et la survie de leurs petits.