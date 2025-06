Documentaire

Depuis plusieurs mois, Alan, ingénieur en logistique polaire et Julian, reporter officiel de marine, préparent leur expédition vers le Pôle Nord. Mais pour se préparer à cette grande aventure, ils doivent se mettre en condition et tester leur résistance au grand froid, valider les procédures d’urgence et essayer leur équipements scientifiques. C’est dans ce but qu’ils arrivent au Groenland à l’heure où villageois et ours polaires sortent de leur hibernation…Avant leur pour plusieurs jours en immersion totale sur la Banquise, ils s’adjoignent les services de Kiniak, chien Husky dont la mission principale sera leur protection face aux ours polaires. Et ils ne croient pas si bien dire car l’aventure nous apprendra qu’en terrain hostile l’homme peut se sentir bien seul face aux éléments… et au maître de la Banquise : l’ours polaire !

Réalisation : Julien Cabon & Vincent Perazio