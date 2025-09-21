Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les différentes facettes de la relation Homme-Animal domestique Les relations entre l’Homme et l’Animal remontent à des milliers d’années. Avec certains d’entre eux, nous avons tissé des...

Documentaire Duel entre deux élans lors de la saison des amours Quand deux élans convoitent la même femelle, la seule issue est de faire parler les bois. Les combats sont...

Documentaire Connaissez-vous la genette, petit carnivore nocturne très agile ? Ce carnivore a l’agilité du chat, mais un museau allongé comme le renard et des griffes qui ne se...

Documentaire Les curieux battles de danse des tétras à queue fine Chez les tétras, les femelles choisissent leur partenaire parmi les meilleurs danseurs.

Documentaire Une tigresse jalouse harcèle sa sœur Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...

Documentaire Duel d’hippopotames au dénouement dramatique Lorsque les deux mastodontes ouvrent les hostilités, mieux vaut ne pas se trouver dans les parages.

Documentaire La périlleuse migration des caribous en Alaska Traverser l’eau glacée au fort courant n’est pas un problème pour les adultes. Pour les faons, c’est loin d’être...

Conférence L’ours européen : une histoire culturelle Longtemps en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion mais l’ours admiré, vénéré, pensé comme un...

Documentaire Humanima : cinéaste des profondeurs Suivez le caméraman sous-marin Mario Cyr dans le golfe du Saint-Laurent alors qu’il poursuit sa quête du requin du...

Documentaire Quand les loups font du cinéma Zoltan Horkai vit depuis plus de dix ans au coeur des forêts hongroises avec une meute de loups dont...

Documentaire La double vie des chats Une expérience insolite a été menée à Shamley Green, village britannique : cinquante chats, équipés de micro-caméras, sont suivis...

Documentaire Vautours : les nettoyeurs de la savane Des années de sécheresse sans précédent, accentuées par le réchauffement climatique, entraînent une des plus grandes migrations de gnous...

Documentaire Sexe : comment font les gorilles ? Chez les gorilles de montagne, les femelles sont très entreprenantes en ce qui concerne le sexe et la reproduction.

Documentaire Le Mowgli du Brésil | Brésil, sur la piste des jaguars Dans la savane du Cerrado, au cœur du Brésil, un fervent défenseur des animaux consacre sa vie à la...

Documentaire Des élephants aux comportements très inhabituels Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...

Documentaire Les animaux ont-ils des droits ? Depuis plus de 50 ans, la science ne cesse de bouleverser notre perception des animaux. Ceux-ci se révèlent aujourd’hui...

Documentaire Les superpouvoirs des animaux – Les serpents \r

Plusieurs espèces animales sont dotées d’aptitudes extraordinaires qui leur permettent de prospérer. Cette série analyse en détail les clés...

Documentaire Entre terre et mer – L’aquarium de Nouméa Bienvenue dans les coulisses de l’aquarium de Nouméa ! Découvrez comment y sont entretenus les bassins, ce que mangent...