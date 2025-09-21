Ce félin a des pattes particulièrement grandes pour sa taille. Un seul coup à la tête pourrait suffire pour tuer le serpent.
Les relations entre l’Homme et l’Animal remontent à des milliers d’années. Avec certains d’entre eux, nous avons tissé des...
Quand deux élans convoitent la même femelle, la seule issue est de faire parler les bois. Les combats sont...
Ce carnivore a l’agilité du chat, mais un museau allongé comme le renard et des griffes qui ne se...
Chez les tétras, les femelles choisissent leur partenaire parmi les meilleurs danseurs.
Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...
Lorsque les deux mastodontes ouvrent les hostilités, mieux vaut ne pas se trouver dans les parages.
Traverser l’eau glacée au fort courant n’est pas un problème pour les adultes. Pour les faons, c’est loin d’être...
Longtemps en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion mais l’ours admiré, vénéré, pensé comme un...
Le soin est particulier, car l’agitation autour de l’antilope provoque du stress qui fait monter sa température corporelle. Au-delà...
Suivez le caméraman sous-marin Mario Cyr dans le golfe du Saint-Laurent alors qu’il poursuit sa quête du requin du...
Zoltan Horkai vit depuis plus de dix ans au coeur des forêts hongroises avec une meute de loups dont...
Une expérience insolite a été menée à Shamley Green, village britannique : cinquante chats, équipés de micro-caméras, sont suivis...
Des années de sécheresse sans précédent, accentuées par le réchauffement climatique, entraînent une des plus grandes migrations de gnous...
Chez les gorilles de montagne, les femelles sont très entreprenantes en ce qui concerne le sexe et la reproduction.
Dans la savane du Cerrado, au cœur du Brésil, un fervent défenseur des animaux consacre sa vie à la...
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
Depuis plus de 50 ans, la science ne cesse de bouleverser notre perception des animaux. Ceux-ci se révèlent aujourd’hui...
\r\nPlusieurs espèces animales sont dotées d’aptitudes extraordinaires qui leur permettent de prospérer. Cette série analyse en détail les clés...
Bienvenue dans les coulisses de l’aquarium de Nouméa ! Découvrez comment y sont entretenus les bassins, ce que mangent...
Nathanaël Maury nous entraîne au Myanmar, plus connu sous le nom de Birmanie ; il part à recherche d’espèces uniques...
