Les myxines se défendent des prédateurs en libérant un mucus aux propriétés étonnantes.
À l’extrémité nord-ouest de la Russie Valentin Pajetnov et sa famille recueillent des oursons orphelins jusqu’à ce qu’ils soient...
C’est un grand jour pour ces lionceaux qui vont enfin goûter à la viande. Mais ils vont devoir attendre...
Autour des rivières verdoyantes au cœur du désert d’Atacama, on peut croiser un oiseau très particulier : le toui...
Vaste pays d’Afrique australe, la Zambie abrite encore de nombreuses espèces sauvages. Le long de la rivière Luangwa, vivent...
Parmi les requins qui se servent de leur bouche pour examiner les objets, les requins-tigres ont tendance à directement...
Au Gabon, la chasse à certains primates est légale et largement pratiquée. Bien qu’ils soient intégralement protégés par la...
Le frelon asiatique (Vespa velutina) a été introduit en France avant 2004. La rapide expansion de ce prédateur d’abeilles...
Pour les anges de mer, la chasse est avant tout une épreuve de patience. Ce requin se camoufle dans...
Depuis plus de 45 ans, l’Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire, accueille de nombreux gorilles, tigres, lions et...
Dans les campagnes au début du printemps, plusieurs animaux se préparent à accueillir leurs petits. Les lapines creusent des...
Pourquoi les insectes super-géants ont-ils disparu il y a 250 millions d’années ? Il y a 320 millions...
Ce chipmunk a une vie de fou.
Le jaguar est l’un des prédateurs les plus fascinants de la planète. Ce félin majestueux, appartenant à la famille...
Peu à peu, il revient… Exterminé pendant des siècles pour sa fourrure et pour sa chair, le castor d’Europe...
Deux poissons géants et une mission audacieuse à travers l’Amazonie conduisent Cyril et son équipe nez à nez avec...
Il y a quinze mille ans, en Amérique du Nord, un duel inédit entre les deux plus grands représentants...
Les douanes américaines ne doivent rien laisser passer : espèces sauvages, colis commandés sur le dark web, substances narcotiques…...
Parfois, sous l’eau, c’est un peu bizarre.
Le Lykoï, souvent surnommé le « chat-loup » en raison de son apparence unique, est une race de chat qui suscite...
C’est au royaume des oiseaux, au parc ornithologique de Marquenterre, dans la baie de la Somme, que Fred et...
