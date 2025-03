Documentaire

Primates pansexuels, limaces léopards hermaphrodites, poissons clowns qui changent de sexe : dans le monde animal, les comportements sexuels s’avèrent bien plus divers qu’on pourrait le croire. Nuançant la théorie de l’évolution darwinienne, un panel de scientifiques propose une lecture moderne de la sexualité des 11 millions d’espèces existantes.

On découvre le couple de manchots gays Elmer et Lima, une coalition entre rois de la jungle – sorte de « trouple » de la savane – ou encore les plaisirs que s’octroient les macaques japonais dans les sources chaudes qu’ils affectionnent. À la fois drôle et touchant, cet étonnant documentaire illustre la diversité du spectre de la sexualité des animaux, qui leur permet de survivre en milieu hostile et « faire famille » à leur manière.

Documentaire d’Herbert Ostwald (2023, 53mn)

Disponible jusqu’au 30/06/2028