L’Antarctique n’a pas toujours été le continent blanc et inhospitalier que l’on connaît. Au temps des dinosaures, la région,...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Les animaux ont-ils le sens de la justice ?
Nous sommes toujours plus nombreux, en Suisse, à confier la dépouille de notre animal de compagnie à un crematorium...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Et pendant ce temps-là, les termites construisent des trucs énormes et travaillent pour tout le monde.
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Elle est aussi appelée roussette géante.
Si l’histoire de la domestication du chien est souvent connue, celle du chat est longtemps restée un mystère. Pourtant,...
La limace de mer est surnommée la « danseuse espagnole ».
Pourquoi et comment étudie-t-on l’évolution des populations d’animaux ? Que révèlent les dernières recherches sur les menaces qui pèsent...
Au large de l’Australie et de l’Indonésie, plongée dans le monde surprenant des seiches, dotées de pouvoirs de camouflage...
Au début de mai, sous le soleil ou sous les giboulées printanières, Gisèle et ses parents effectuent des observations...
La fin du semi-confinement est aussi un soulagement pour certains animaux. A la maison les chats étaient nombreux à...
C’est sans conteste le roi des forêts. Solitaire, l’ours brun promène sa silhouette massive, qui peut atteindre 2 mètres,...
Deux biologistes présentent les caméléons, reptiles étonnants vivant autour de la Méditerranée, sur le continent africain et sur l’île...
C’est l’un de nos plus proches cousins.
On dénombre plus de cinquante millions de personnes atteintes de cécité à travers le monde. Pour retrouver un peu...
Bangkok est l’une des plus grandes agglomérations au monde. En surface, ses habitants s’activent fébrilement sous le soleil de...
Le chien du Saint-Bernard est doux, comédien et très têtu. Attention : ce n’est pas une peluche. Il est...
L’association roumaine Smeura est le plus grand chenil privé au monde. Environ 5 500 chiens errants y vivent après avoir été...
Le naturaliste et aventurier britannique Steve Backshall se rend en Afrique pour remplir une mission à haut risque :...
Nous suivons jour apr ès jour les épisodes les plus communs-la hiérarchie, la concurrence, la recherche de la nourriture,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site