« Un ballet aquatique aussi éphémère qu’intense… » Lorsqu’ils sortent de leur hibernation, les crapauds n’ont qu’un seul objectif : trouver un point d’eau pour se reproduire.
L’horizon des chats d’appartement en ville est un peu restreint…C’est ce que se sont un jour dit Sébastien et...
Dans ce bout de forêt du Congo central, Amandine Renaud a créé un refuge, un centre de réhabilitation pour...
Ces fauves engloutissent des côtes de boeuf au petit déj’
La durée de vie des abeilles varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs, dont leur rôle au sein de...
Mal aimée, pourchassée, écrasée, aspirée, la vie de l’araignée n’est pas toujours aisée dans nos habitations, prenons le temps...
Quelle force de la nature a mis fin au règne des géants terrestres ? Jusqu’aux années 1980, la disparition...
Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 150 millions d’années. Certains pouvaient atteindre 30 mètres de long, 6 mètres...
Les histoires de famille existent même chez les cachalots. Huit nouveaux petits sont nés dans cette tribu de mammifères...
Les Fleurs de Bach, développées dans les années 1930 par le Dr. Edward Bach, sont également utilisées pour les...
Si le nombre de grands requins blancs à Cap Cod ne cesse d’augmenter, cela ne semble pas inquiéter les...
En Ethiopie, les bébés singes gélada peuvent être des proies faciles, notamment quand un grand gypaète barbu s’approche trop...
Dans les îles Galápagos, les iguanes ne sont jamais tranquilles, même à la plage. C’est la course pour la...
La scolopendre géante, connue scientifiquement sous le nom de Scolopendra gigantea, est une créature fascinante et redoutée des régions...
Les fleurs de ces arbres millénaires peuvent s’ouvrir en moins de 60 secondes pour révéler le précieux nectar.
Fred et Jamy nous emmènent à la découverte des loups du Gévaudan. Ils nous ouvrent les portes du parc...
Sur les traces d’un groupe d’éléphants mené par la matriarche Knobe Nose, vous découvrirez comment ces géants de la...
Distribution de nourriture aux animaux sauvages avec Philippe Gougler et rencontre mémorable avec des guépards. Philippe s’en souvient encore...
Ingénieurs et architectes s’inspirent fréquemment des insectes, des animaux en eux-mêmes ou de ce qu’ils créent. Ainsi des nids...
Ces rongeurs alertent toute la colonie au moindre danger venu du ciel.
Chien de berger, de garde et de défense. Caractère: Calme, équilibré, attaché aux gens de la famille, méfiant envers...
