Ce fruit rafraîchissant et gorgé de vitamines s’est imposé dans nos assiettes ! S’il plaît autant, c’est que l »ananas a la réputation d’être brûleur de graisses. Mais ce fruit est-il vraiment un aliment minceur comme l’affirment certains magazines ? Bien que ce fruit exotique ne pousse qu’à l’autre bout du monde, l’ananas est devenu un produit de consommation de masse. En 2017, la production mondiale a atteint 30 millions de tonnes. En quelques années, le Costa Rica est devenu le principal exportateur mondial d’ananas. Là-bas, la culture intensive est devenue une manne pour les multinationales. Dole, Del Monte ou encore Chiquita possèdent des exploitations gigantesques qui peuvent atteindre 1000 hectares. Pour produire plus, les agriculteurs n’hésitent pas à utiliser des pesticides à outrance. Cette monoculture intensive a de graves conséquences sur l’environnement et les populations locales. Mais depuis peu, des variétés d’ananas plus anciennes font leur grand retour comme le pain de sucre biologique. Cette espèce est cultivée dans de petites plantations en Afrique de l’ouest. Comment ses petits exploitants font-ils pour s’imposer sur ce marché largement dominé par des géants de l’agro-alimentaire? Longtemps considéré comme un fruit exotique rare, comment l’ananas s’est-il imposé dans nos assiettes ? A-t-il réellement des effets bénéfiques pour notre santé comme le prétendent certains revendeurs ? Nous avons enquêté pour savoir si l’ananas a encore des choses à nous cacher.