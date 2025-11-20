Les léopards entrent dans les villes !
Le langage est-il le propre de l’Humain ou sommes-nous trop égocentrés de le penser ? C’est un comportement social...
Marlice Van Vuuren secourt les guépards abandonnés et leur apprend à chasser. Images tirées du documentaire « One Strange Rock ».
Pas le meilleur endroit pour une balade… Dans la province du Manitoba, au Canada, les couleuvres rayées se rassemblent...
Beaucoup de gens confondent manchots et pingouins, mais ces deux oiseaux appartiennent à des familles bien distinctes et présentent...
Des gorges du Tarn aux toits de Paris, des grenouilles aux chauves-souris, des photographes obsessionnels repoussent les limites de...
Découvrez les habitudes alimentaires des caméléons, et leur technique imparable pour ne pas rater leur proie.
Les renards polaires doivent sevrer leurs petits plus rapidement que les autres renards. Et il faut leur ramener de...
Au cœur du Massaï Mara, lions, guépards et léopards vivent une journée de survie intense. Chasse, maternité, rivalités et...
\r\n\r\nAttaqué par une meute de Raptors, un Tenontosaure, pourtant dix fois plus gros qu’eux, succombe à ses blessures. L’occasion...
Le lion blanc est une forme mutante du lion de la sous-espèce Panthera leo krugeri ; il ne s’agit...
Cette caractéristique y est pour beaucoup dans le comportement des animaux.
\r\n\r\nNuit, fonds sous-marins : l’obscurité ne fait pas peur à des animaux comme la chouette ou le calamar géant....
Nichée dans une termitière, une famille de perruches à capuchon noir profite de la climatisation naturelle contre la chaleur...
S’il est en sécurité en haut de son arbre, le léopard ne peut y rester indéfiniment et il va...
La mer a ses stars – dauphins, requins, raies Manta et baleines – et puis il y a les...
Isolation, sécurité des accès, décorations intérieures, adaptation permanente aux conditions météo… L’homme n’est pas le seul à faire preuve...
L’aventurier et spécialiste des animaux, Donald Schultz, est en Australie où il se trouve face aux créatures les plus...
Federico Fanti profite de sa visite au musée pour poser une question faussement simple : qu’est-ce qu’un dinosaure ?
Les crocodiles sont réputés être des prédateurs intelligents mais ce que l’on sait moins c’est qu’ils sont aussi des...
Le réalisateur écossais Gordon Buchanan part à la rencontre d’une famille de gorilles dans les montagnes des Virunga, en...
