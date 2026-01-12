De très belles images de martin-pêcheur au sommet de son art.
La Sibérie est une région très hostile. Pourtant, des éleveurs de chevaux ne partiraient pour rien au monde.
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Enfant martyre, elle a dormi avec des chats errants et après une vie adulte incroyable, a fondé une école...
Ici résident plus de 800 animaux sauvages… Bienvenue au PAL !
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Israël, dans le désert du Néguev, c’est la lutte à mort entre une chauve-souris et...
Pour les ornithologues, spécialistes des oiseaux tropicaux, l’Hoazin est une bizarrerie archaïque. Pour les biologistes évolutionnistes, c’est un trésor,...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Thaïlande, des singes se nourrissent parfois de fruits de mer.
De plus en plus de loups vivent dans nos forêts et, parfois, s’aventurent même dans des localités. Il ne...
Thavara est un moine bouddhiste du temple de Khao, à l’est de la Thaïlande. Comme lui impose sa religion,...
Ce mâle grenouille rousse n’a qu’une seule idée en tête : trouver une partenaire ! Après 6 mois d’hibernation...
Le colibri, cette petite merveille de la nature, est bien plus qu’un simple oiseau. Avec ses plumes chatoyantes et...
L’éléphant de mer possède une série d’adaptations physiologiques remarquables qui lui permettent de survivre et de chasser dans les...
Elle vit parmi les loups.
\r\n\r\nCroyez-vous que les aigles peuvent enlever les bébés, qu’il survient parfois des pluies de grenouilles, que les crapauds donnent...
Des années de sécheresse sans précédent, accentuées par le réchauffement climatique, entraînent une des plus grandes migrations de gnous...
Un bébé wapiti vient de naître. Dans la nature, les mères cachent leur nouveau-né dans les fourrés ou les...
Avec 4 estomacs à nourrir, il lui faut parfois prendre des risques pour assurer la survie de sa progéniture.
Quelle force de la nature a mis fin au règne des géants terrestres ? Jusqu’aux années 1980, la disparition...
Comment peut-on être sûr du pedigree de l’animal que l’on achète? Peut-on faire confiance aux éleveurs qui pullulent sur...
