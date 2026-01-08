La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes d’autrefois.
Réalisateurs : Jean-Philippe Macchioni et Dominique Garing
« Si tu rencontres l’oiseau, montre-lui délicatement que tu connais, aimes et comprends son pays, – alors il te confiera...
Les meutes de hyènes sont très hiérarchisées : chaque individu, quel que soit son âge, se doit de respecter...
Majestueuse, imposante et parfois franchement déconcertante, l’autruche d’Afrique est bien plus qu’une simple curiosité de la nature. Cet oiseau,...
Après avoir passé plusieurs semaines sans boire, le dromadaire est capable d’avaler 110 litres d’eau en une dizaine de...
Victime de la chasse intensive, le phoque gris avait failli disparaître il y a une quarantaine d’années. Aujourd’hui, son...
En Australie, Emily Small recueille les wombats au Goongerah Wombat Orphanage.
Crabe VS poulpe VS murène, la poursuite infernale !
Des premières échographies à la mise-bas parfois périlleuse, le document retrace les étapes de la reproduction de plusieurs espèces...
Au Japon, la cohabitation entre les ours sauvages et les humains devient un enjeu crucial alors que les territoires...
Les mammouths est un genre éteint d’éléphants, les mammifères proboscidiens de la famille des éléphantidés. Ils sont plus proches...
Les premières semaines de vie des bébés mygales, également appelés « mygalons », peuvent être assez délicates, car ces araignées passent...
Grâce à des images extraordinaires, ce documentaire suit les stratégies étonnantes des espèces animales pour se reproduire, s’adapter et...
L’association roumaine Smeura est le plus grand chenil privé au monde. Environ 5 500 chiens errants y vivent après avoir été...
Un reptile particulièrement bizarre…
Les Bouches de Bonifacio, entre la Sardaigne et la Corse, représentent un véritable microcosme où de nombreuses espèces viennent...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Mongolie, un félin a survécu presque sans évoluer pendant des millions d’années : l’étrange chat...
Les bêtes de somme telles que les ânes, les bœufs et les chevaux contribuent depuis des millénaires au bien-être...
L’explorateur et photographe Nathanaël Maury se rend dans l’archipel des Galapagos ; parmi les surprenantes espèces qui peuplent ces...
Dans la région du lac de Constance, la réintroduction d’habitats naturels a permis de restaurer la biodiversité et le...
