Documentaire Ces chitals se battent et ne voient pas les lionnes qui les guettent Le point d’eau de la réserve est un lieu de rencontre de toutes les espèces environnantes. Les lions ne...

Documentaire Une tigresse du Bengale élève ses petits sur un territoire riche en proies Avec cinq étendues d’eau et un riche écosystème, Tadoba est un milieu de choix pour les tigres du Bengale....

Documentaire Le monde fascinant des oiseaux de Paradis La parade nuptiale de ces oiseaux est hypnotisante, d’autant plus quand on y assiste depuis les hauteurs.

Documentaire L’histoire d’une famille de loutres Les îles Shetland, étonnamment sauvages et isolées, abritent la plus forte densité de loutres d’Europe. Mais malgré leur nombre,...

Documentaire L’impressionnant plongeon à 100 km/h du fou du Cap La migration des sardines est la plus grande migration de la planète en termes de biomasse. Forcément, certains en...

Documentaire L’approche discrète du loup d’Abyssinie pour surprendre un rat-taupe géant Le rat-taupe géant ne passant que peu de temps en surface, le canidé ne peut pas se permettre de...

Documentaire Le Pays de l’ours Dans les steppes et les forêts du nord de l’Asie, plusieurs espèces d’ours cohabitent et se battent pour leur...

Documentaire La vie sauvage des animaux de la ferme La cour d’une ferme est un paysage idyllique : les animaux de la basse-cour la remplissent de leurs cris...

Documentaire Combat entre coyote et aigle royal pour un morceau de viande Dans ce grand parc, la fin de l’hiver est particulièrement difficile. De nombreux animaux s’intéressent aux charognes et sont...

Documentaire L’écureuil de Kaibab, un rongeur si particulier Cet écureuil évolue uniquement aux abords du Grand Canyon, ce qui peut expliquer plusieurs de ses caractéristiques étonnantes.

Documentaire Les baleines de Madère Dans l’océan, ce sont les paisibles titans de l’Atlantique. Nous allons les observer dans le cadre magnifique de Madère....

Documentaire Grands carnivores – Le grand requin blanc Des côtes californiennes à l’Australie, découverte de quelques espèces de requins : le requin bleu, le requin baleine ou...

Documentaire Le cœur de la baleine bleue fait la taille… d’une voiture Les baleines boréales peuvent vivre plus de deux siècles, les grands cachalots peuvent plonger à plus de 900m… Ces...

Documentaire Les Masaï et le lion \r

Au pied du Kilimandjaro, les Masaï cherchent des solutions pour préserver leur bétail tout en laissant une place aux...

Documentaire 5 petits cochons aux USA Un cochon domestique miniature en Californie. Quel part d’instinct le cochon conserve-t-il malgré sa domestication ? Quel type d’interactions...

Conférence Araignées : diversité, toxicité, utilité,… Une diversité de formes et de modes de vie : voilà le monde insoupçonné des araignées ! si on...

Documentaire La chasse aux punaises de lit Les punaises de lit sont de retour dans nos foyers. Pour les chasser efficacement, il faut tout d’abord bien connaître...