Pour connaître les causes de l’attaque de requin, les chercheurs doivent explorer différentes théories.
Leur dentition complexe permettait de bien mastiquer, et cela représentait l’un des avantages par rapport aux dinosaures.
Alors que l’été approche, ce marsupial doit être prévoyant et manger autant que possible. Images tirées de la série...
Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.
Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur...
Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.
« C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee »...
Ce n’est pas la première portée de Swift, mais la mise-bas est compliquée.
Le pirarucu tire son nom des langues tupi-guarani, « pira » veut dire « poisson », et « uruku...
Alors même que le bien-être animal n’a jamais fait l’objet d’un si large consensus dans notre société, plus d’un...
ILS SONT PARTOUT ! Vous croyez qu’ils se cachent, et qu’il suffit d’ajuster votre loupe, vous mettre à quatre...
Il ne faut pas sous-estimer les fourmis de feu et leurs douloureuses piqûres, surtout quand on met les mains...
La violence fait rage dans le monde des insectes, comme le montrent ces prises de vues réalisées en très...
Petit carnivore aux faux airs de martre, le chat marsupial, qui a pratiquement disparu du continent australien, continue de...
Le grizzly est décidément le plus grand prédateur des Amériques !
En Malaisie, la grotte du Cerf abrite une multitude d’animaux peu glamours.
La stratégie est bien connue. Pour ne pas s’embarrasser de couver et de nourrir sa descendance, la femelle du...
Les abeilles fascinent par leur rôle essentiel dans la pollinisation et la production de miel, mais elles cachent aussi...
Les deux scientifiques examinent l’odorat de certains animaux, qui va bien au-delà des capacités humaines. Helen Czerski teste les...
Des chercheurs, médecins et chirurgiens s’orientent de plus en plus vers le savoir-faire des insectes en se basant sur...
Fascinés par la panthère des neiges, mythique félin des hauts plateaux tibétains, les deux frères Frédéric et Olivier Larrey...
