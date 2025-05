Documentaire

Véritable paradis des oiseaux, l’Acadiane, ou pays cadien, s’étend le long du golfe du Mexique, de La Nouvelle-Orléans à la frontière entre la Louisiane et le Texas. Ses marais abritent d’innombrables espèces d’oiseaux, tels que des pélicans, des grues, des canards ou encore des aigles. Ce paradis naturel est toutefois menacé par la dégradation des zones humides et le changement climatique.

Toutes les heures, une surface correspondant à la superficie d’un terrain de foot disparaît, et avec elle de nombreux animaux. L’Acadiane est habitée par les Cadiens, les descendants d’immigrants canadiens francophones qui se sont établis en Louisiane au XVIIIe siècle. Aujourd’hui encore, cet héritage imprègne la culture cadienne. Ainsi, le créole y persiste, alors même que l’anglais est depuis longtemps la langue officielle et que les Cadiens ont adopté au fil du temps bon nombre de traditions des peuples premiers d’Amérique du Nord. Ils entretiennent notamment un lien étroit avec la nature, en particulier avec les espèces ornithologiques locales, un attachement qui se traduit par un vif intérêt pour la sculpture d’oiseaux en bois. Déjà pratiqué il y a plusieurs siècles par les autochtones de la région et considéré comme la première forme d’expression artistique américaine, cet art est extrêmement populaire en Louisiane, à tel point que les champions du monde de la discipline y sont plus nombreux que dans tout le reste des États-Unis. Ces artistes s’affrontent tous les ans dans le cadre du Cajun Heritage Festival, un événement dédié à la culture cadienne. L’objectif : réaliser des sculptures d’oiseaux aussi vraies que nature. Si les canards sont souvent choisis comme modèles, les artistes expérimentés s’essaient également à représenter des passereaux, des grues, des pélicans ou même des aigles.

Reportage (Allemagne, 2024, 32mn)

