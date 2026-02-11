Il existe environ 40 000 espèces d’araignées différentes dans le monde. Ces merveilles de la nature nous étonnent par...
Alors que l’espèce des tamarins avait presque disparu, elle a été sauvée et sa population recommence à s’accroître… mais...
Les araignées exotiques sont toujours plus nombreuses en Europe : certaines sont importées par des terrariophiles, d’autres, comme la zoropse...
En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...
Un groupe de tyrannosaures vs. un groupe de therizinosaures.
Embarquons pour un road-movie avec une jeune hérissonne dont les facultés d’adaptation seront régulièrement mises à l’épreuve. À travers...
À quoi ressemblent les colonies souterraines des fourmis ? 10 tonnes de ciment ont été nécessaires pour remplir les...
La récente multiplication des études scientifiques sur les intelligences de multiples espèces animales et leur retentissement médiatique ne peuvent...
Des scientifiques étudient l’invasion des eaux japonaises par des méduses de 200 kilos qui menacent les écosystèmes et empoisonnent...
Dans les eaux de la mer de Cortés, au Mexique, la biologiste Diane Gendron se passionne pour l’étude de...
À l’ouest de la côte équatorienne, l’archipel des Galápagos apparaît comme un modèle de biodiversité. Ce laboratoire de l’évolution...
Ryan Daly, biologiste marin, entreprend d’attacher une caméra à un requin-bouledogue pour capturer les images de sa vie mystérieuse.
A Rome, un million d'étourneaux exécute un incroyable ballet dans le ciel.
Les petits commencent à découvrir le monde qui les entoure, mais ils restent très vulnérables, surtout quand leur mère...
Un jeune rhinocéros blanc va rejoindre le parc et il est essentiel que les premiers moments dans son nouveau...
L’aigle royal domine les Alpes, mais il n’est pas tout seul…
Depuis près d’un siècle, les abeilles ont été l’objet d’une attention soutenue de la part des chercheurs dans le...
Dentry National Park, une très vaste forêt située à Queensland, au nord-est de l’Australie, est inscrite au patrimoine mondial...
Sur l’île de Mayotte, la tortue de mer est menacée d’extinction, elle a en effet longtemps été chassée par...
Les girafes, poussées par la soif, s’abreuvent à côté des lions, qui attendent patiemment que la nuit tombe.
