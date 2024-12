Documentaire

Un cheval de trait, ou cheval lourd, est un cheval sélectionné pour ses aptitudes à la traction de véhicules et de matériaux de toutes sortes, appartenant en général à une race puissante et de grande taille. La majorité des races de trait n’existaient pas avant le xviiie siècle. En Europe, ces animaux sont sélectionnés pour les besoins militaires et notamment la traction des chariots d’artillerie lourde, puis les travaux agricoles où leur développement accompagne la révolution industrielle et le perfectionnement du matériel, notamment des charrues au cours du xixe siècle. Ces chevaux effectuent aussi le halage de bateaux et le déplacement de nombreux véhicules hippomobiles pour le transport de personnes ou de matériaux. Ils sont présents dans la plupart des pays développés, entre autres en Europe de l’Ouest, aux États-Unis, en Australie et au Japon. La France possède le plus grand nombre de races de trait, à savoir neuf.