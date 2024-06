Documentaire



10.000 à 15.000 années en arrière, de nombreuses espèces qui appartenaient à ce qu’on appelle la « méga faune » disparaissaient. Ce groupe était composé d’herbivores qui avaient opté pour une approche différente des chevaux et des antilopes. Au lieu d’évoluer en un animal léger et rapide afin d’échapper aux prédateurs, ils ont développé des squelettes imposants et un cuir épais.

Aujourd’hui, on voit encore ces animaux qui sont comme des reliques de cette mutation. Mais pour ces géants, il est de plus en plus difficile de trouver leur place dans un monde où l’homme est omniprésent.

Un film de Jean-Marc Dauphin

