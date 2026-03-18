Quand Charlie le cheval devint aveugle, Jack le bouc décida d’être ses yeux.
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New York possède la plus forte densité de faucons pèlerins du monde.
Apparu sur terre il y a plus de deux cents millions d’années, le crocodile fascine autant qu’il effraie. Vénéré...
Environ 1300 chevaux sauvages vivent en Alberta, dans les piémonts des Rocheuses. Un moratoire sur la capture et l’abattage...
Charognard, ultime nettoyeur, le « casseur d’os » avait disparu des Alpes. Un programme lancé il y a plus...
Les comportements canins peuvent sembler mystérieux à bien des égards, et parmi les plus intrigants se trouve leur penchant...
Un voyage à travers la France et la Suisse, à la rencontre de neuf femmes, pour comprendre le sens...
Les bébés pandas ne savent pas naturellement comment faire leurs besoins. D’ordinaire, c’est leur mère qui leur apprend.
Les propriétaires de chiens sont de plus en plus conscients de l’importance d’une alimentation saine et naturelle pour leurs...
De nuit, guidés par des fils du pays, partez avec les pêcheurs à la recherche de ce que l’on...
Depuis fort longtemps, le requin, occupe une place importante dans notre imaginaire. Chez nous, en occident, il est souvent...
Les chasseurs poursuivent leur mission de sauvetage des reptiles dans une Thaïlande sous les eaux. Ils se rendent dans...
Comment la monoculture intensive et les pesticides font chuter la population des oiseaux des champs. Gros plan sur des...
Faites l’expérience du frisson de la découverte, à mesure que les restes fossiles d’un crocodile géant de 10 tonnes...
Le biologiste Dr. Bill Barklow, est le premier scientifique à avoir découvert le répertoire des sons des hippopotames sous...
Niché à l’extrémité de la péninsule du Yucatán, l’État de Campeche abrite de vastes étendues de jungle et des...
L’extraordinaire destin du hareng du Moyen-Age à nos jours. Des images d’archives exceptionnelles qui nous entraînent en Norvège, en...
Fred et Jamy sont partis à la rencontre des baleines à bosse et des cachalots, dans leur aire de...
Au cœur des majestueux paysages de montagne des Alpes, la quiétude ambiante est trompeuse. Alors que deux jeunes marmottes...
\r\n\r\nMinuscules volatiles des forêts tropicales d’Amérique centrale, les colibris, qui se nourrissent du nectar des plus belles fleurs, ne...
Les araignées exotiques sont toujours plus nombreuses en Europe : certaines sont importées par des terrariophiles, d’autres, comme la zoropse...
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