Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les faucons ont investi New York New York possède la plus forte densité de faucons pèlerins du monde.

Documentaire Le crocodile, animal sacré d’Afrique Apparu sur terre il y a plus de deux cents millions d’années, le crocodile fascine autant qu’il effraie. Vénéré...

Documentaire Les chevaux sauvages de l’Alberta Environ 1300 chevaux sauvages vivent en Alberta, dans les piémonts des Rocheuses. Un moratoire sur la capture et l’abattage...

Conférence Vautour Phœnix : la réintroduction réussie du Gypaète barbu Charognard, ultime nettoyeur, le « casseur d’os » avait disparu des Alpes. Un programme lancé il y a plus...

Article Pourquoi les chiens se reniflent-ils le derrière ? Les comportements canins peuvent sembler mystérieux à bien des égards, et parmi les plus intrigants se trouve leur penchant...

Documentaire Humains et chevaux : vers un nouveau paradigme Un voyage à travers la France et la Suisse, à la rencontre de neuf femmes, pour comprendre le sens...

Documentaire Apprendre à faire caca à un bébé panda Les bébés pandas ne savent pas naturellement comment faire leurs besoins. D’ordinaire, c’est leur mère qui leur apprend.

Article Les friandises naturelles pour chiens : un choix sain pour votre compagnon Les propriétaires de chiens sont de plus en plus conscients de l’importance d’une alimentation saine et naturelle pour leurs...

Documentaire Ce poisson vaut de l’or De nuit, guidés par des fils du pays, partez avec les pêcheurs à la recherche de ce que l’on...

Documentaire Mythes et légendes sur le requin Depuis fort longtemps, le requin, occupe une place importante dans notre imaginaire. Chez nous, en occident, il est souvent...

Documentaire Chasseurs de pythons : les bêtes de Bangkok Les chasseurs poursuivent leur mission de sauvetage des reptiles dans une Thaïlande sous les eaux. Ils se rendent dans...

Documentaire Disparition des oiseaux : une perte immense Comment la monoculture intensive et les pesticides font chuter la population des oiseaux des champs. Gros plan sur des...

Documentaire Le crocodile géant de la préhistoire (3/3) Faites l’expérience du frisson de la découverte, à mesure que les restes fossiles d’un crocodile géant de 10 tonnes...

Documentaire L’hippopotame Le biologiste Dr. Bill Barklow, est le premier scientifique à avoir découvert le répertoire des sons des hippopotames sous...

Documentaire Mexique, l’abeille maya | Les maîtres des abeilles Niché à l’extrémité de la péninsule du Yucatán, l’État de Campeche abrite de vastes étendues de jungle et des...

Documentaire C’est pas sorcier – Baleines menacées Fred et Jamy sont partis à la rencontre des baleines à bosse et des cachalots, dans leur aire de...

Documentaire Quand un aigle attaque une famille de marmottes Au cœur des majestueux paysages de montagne des Alpes, la quiétude ambiante est trompeuse. Alors que deux jeunes marmottes...

Documentaire Colibris, joyaux de la nature \r

\r

Minuscules volatiles des forêts tropicales d’Amérique centrale, les colibris, qui se nourrissent du nectar des plus belles fleurs, ne...