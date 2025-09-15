Le développement de la musculature est un élément à part entière de l’entraînement du cheval via des séances dédiées. Quelles sont les bases à respecter ?
La raie manta, souvent surnommée la géante des mers, demeure l’une des merveilles les plus emblématiques du monde marin....
Avec ses dents aiguisées et ses griffes faites pour creuser, le chien de prairie peut occasionner de sérieuses blessures.
Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
Il suffit parfois d’une rencontre pour tomber amoureux. Une rencontre avec un poulpe pour tomber amoureux de la mer....
Cette femelle a eu des jours heureux quand le niveau de l’eau a baissé, mais l’évaporation de l’étang dans...
Voyager en voiture avec un chat peut être une expérience intimidante, tant pour l’animal que pour le propriétaire. Cependant,...
Les deux sœurs se disputent ardemment le territoire maternel et elles n’hésitent pas à l’attaquer frontalement.
Cette lionne est prête à creuser pendant des heures pour ramener une proie qui lui permettra de nourrir ses...
L’Australie détient le record du nombre des espèces animales venimeuses : naguère exterminées, elles sont aujourd’hui respectées car elles...
Quelle est l’intelligence sociale des animaux ? Aux Bahamas, des scientifiques étudient un groupe de soixante dauphins depuis une...
Bienvenue au coeur du parc animalier de Cerza, le plus grand zoo de Normandie. Des centaines d’espèces d’animaux y...
Maman lémurien va-t-elle accepter le retour de son petit bébé ? Chez les lémuriens, comme chez de nombreux mammifères,...
Conférence en dialogue avec trois personnalités du monde académique et artistique, Cecile Engrand, (astrophysicienne) Lionel Sabatté (artiste) et Yannick...
Dans l’immensité de la foret amazonienne, un homme part en pirogue à la découverte d’un animal mythique et menacé,...
La traînée de phéromones que laisse cette femelle crotale pendant la saison des amours est perceptible pendant plus d’une...
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage Les fourmis ont inventé l’agriculture des millions d’années avant les humains.
Au sud de l’île de la Jamaïque, s’étalent les Hellshires Hills, l’une des dernières forêts sèches au monde et...
Quand deux élans convoitent la même femelle, la seule issue est de faire parler les bois. Les combats sont...
Un fidèle compagnon vieux de 20 000 ans
Bernt, Apolline, Joshua et Ondine sont devenus militants de la cause animale. Ces enfants veulent montrer que chaque espèce...
