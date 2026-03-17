Documentaire

Pourquoi peut-il être bénéfique de partager son quotidien avec un animal ? Ronja von Rönne rencontre deux personnes passionnées par les animaux.

Que peuvent nous apporter les animaux ? Ronja von Rönne rencontre deux personnes dont la vie est étroitement liée à eux. Ancienne violoniste, Sarah Piorkowsky s’est reconvertie dans l’ »équicoaching ». Cette cavalière depuis l’âge de 4 ans entretient un lien très particulier avec les chevaux, qui l’ont aidée dans les moments difficiles de sa vie. Elle accompagne aujourd’hui des cadres et organise des séminaires pour managers stressés. Uwe Meierjürgen côtoie lui aussi des chevaux – mais également des corbeaux, des sangliers, des ratons laveurs et d’autres bêtes de tout poil. Ce professeur émérite de sylviculture habite seul avec cette joyeuse bande dans une ferme située en pleine forêt. Il a consacré toute sa vie, tant privée que professionnelle, à la faune et à la flore.

Série documentaire (Allemagne, 2023, 27mn) disponible jusqu’au 31/03/2027