Documentaire

Par une belle journée d’été, découvrez la vie paisible d’une charmante ferme perchée sur une colline. Suivez le fermier et la fermière dans leurs tâches quotidiennes : nourrir les animaux, les soigner et les traire. La ferme est pleine de vie, animée par des compagnons aux personnalités uniques. Tapis, le curieux petit chat, et Frisquette, la fidèle chienne, veillent sur les lieux. Julius, le majestueux cheval, et Hector, le pigeon farceur, ajoutent de la gaieté, tandis que Cadichon, le petit âne espiègle, et Mauricette, la vieille poule sage, forment un duo inoubliable. Une immersion douce et instructive dans le quotidien des habitants de la ferme.

Réalisation: Jean-Marie Migaud