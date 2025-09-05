Voilà 4 jours que cette femelle et ses petits n’ont rien attrapé, elle ne peut pas se permettre d’échouer.
Il y a 36 000 ans, le loup est devenu la première espèce domestiquée par l’homme, donnant naissance au...
Göran Ehlmé, un naturaliste et spécialiste de la plongée en eaux froides, est hanté par par le souvenir d’une...
Les 200 yeux de la coquille St Jacques scrutent les alentours. Le poisson-chat savoure le goût de sa proie...
À travers la voix d’un éléphant de près de 60 ans, ce documentaire retrace une vie marquée par l’enfance...
Cette femelle doit chasser assez pour nourrir plusieurs estomacs, tout en faisant attention à la sécurité de ses petits.
Au cœur des marais isolés de Guyane, des chercheurs révèlent une étonnante concentration de caïmans noirs. Entre découvertes scientifiques...
Pour asseoir sa domination, Sundari n’hésite pas à attaquer ses sœurs quand elles sont le plus vulnérables.
Le monde est un vaste terrain de jeu pour la plupart des animaux. Jouer constitue d’ailleurs une sérieuse part...
Les rayures noires et blanches des zèbres sont bien plus qu’un simple motif esthétique. Elles jouent un rôle fondamental...
Le cheval est un animal dont la sensibilité et la capacité à comprendre les émotions humaines surprennent souvent ceux...
Le site de Hot Springs dans le Dakota du Sud est l’un des plus riches gisements de Mammouth de...
Les chats sont de redoutables chasseurs qui, selon les spécialistes, mettent à mal la biodiversité.
L’histoire, les caractéristiques et les personnalités des races les plus connues vous seront présentée durant cette vidéo.
De nombreuses idées reçues continuent de circuler sur ces icônes de la paléontologie. Il est temps de leur tordre...
Les lucioles, aussi appelées vers luisants, appartiennent à la famille des Lampyridae, qui regroupe plus de 2 000 espèces....
Héritiers directs ou indirects des dinosaures, les oiseaux se sont différenciés en une vingtaine de familles que les anatomistes...
Ce documentaire s’interroge sur la place des sauvaginiers dans la nature girondine. En effet, ceux-ci jouent un rôle actif...
A Bornéo, la jungle, vieille de plus de 65 millions d’années, sert d’écrin à de véritables trésors écologiques et...
Ce python réticulé mesure près de 10 mètres de long. Il n’a pas mangé depuis un an. Aujourd’hui, il...
Le serpent tigre (Notechis scutatus) est l’un des reptiles les plus redoutables de l’Australie. Ce serpent, célèbre pour son...
