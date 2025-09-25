Aussi appelé chat des marais, ce félin est un bon nageur et il préfère les environnements humides.
Depuis plusieurs années, des parasites comme le moustique tigre ou la tique ne cessent de conquérir de nouveaux territoires,...
En Tanzanie, la saison des pluies est rude pour nos proches cousins les chimpanzés. Avec elle, arrivent bien souvent...
Pour les 150 éléphants du désert qui affrontent un climat très sec, l’énergie est précieuse et ne peut pas...
L’île de Komodo est mondialement connue pour ses dragons. Avec ses écailles dures comme de l’acier, ses mâchoires puissantes...
Une jeune femelle puma est désorientée face aux manchots. Sa mère a davantage d’expérience et choisit une cible facile.
Les sables marins sont-ils vraiment des déserts sans vie ? Dans ce documentaire de Comme un poisson dans l’eau,...
Elles sont aériennes et aquatiques, combattantes et danseuses, tour à tour démonstratives et incroyablement discrètes. Entre enchantement et sentiment...
Ces lions grimpent l’équivalent de deux étages, ce qui est très inhabituel pour des mammifères aussi lourds.
Or Lazmi a développé une relation très particulière avec plusieurs lions blancs.
Une crèche. Des boules dans les arbres. Des guirlandes. Une neige improbable. Voilà le décor naturel et inattendu de...
Ces petits félins mènent une vie secrète dans les forêts, pouvoir les observer est un privilège.
Egalement dénommé le Terrier blanc des Highlands de l’ouest, le Westie est originaire de Grande-Bretagne. Appartenant à la famille...
Ils rôdent à nouveau dans les Alpes, les Vosges, le Jura… Trois espèces autrefois traquées, aujourd’hui protégées, mais pas...
Les montagnes recouvrent presque un quart de la surface terrestre, abritant une multitude de créatures en tout genre. Falaises...
Ce carnivore agressif, qui mesure jusqu’à 25 centimètres, sait se montrer discret quand il s’agit d’approcher ses proies. La...
Les piquants d’un porc-épic adulte peuvent mesurer jusqu’à quarante centimètres. Il s’en sert pour se défendre en cas de...
À la suite des feux de forêt dramatiques qui ont ravagé l’Australie, des milliers de marsupiaux ont péri, d’autres ont perdu leur...
L’Epagneul Breton : Excellent chien de chasse dans les marais, l’Epagneul Breton se faufile partout avec agilité, l’instinct aux...
Yvonnick Le Pendu, participe à la formation de guides-naturalistes locaux dans le cadre d’un projet d’écotourisme au Niger. Il...
Le Dogue Allemand : Le Dogue allemand allie la fierté, la force et l’élégance dans un ensemble plein de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site