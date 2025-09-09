L’arrivée de la banquise se faisant de plus en plus tard, le jeûne forcé est de plus en plus long pour les ours polaires qui survivent grâce à leurs réserves.
Un lion célibataire qui cherche à s’accoupler doit lutter à la fois contre ses rivaux, mais aussi contre les...
Sur l’île d’Ouessant, nous assistons à la récolte des apiculteurs. Ils prélèvent le miel produit par des abeilles noires...
Il reste une trentaine de loups dans les Alpes du Sud, divisés en sept meutes. Chacune défend un territoire...
Quand la nourriture se fait rare, le verger du parc est un territoire convoité par les ours.
Hazen Audel construit un abri avec ce qu’il trouve dans la nature, et nous montre pourquoi il est nécessaire...
Pour attraper les saumons du Pacifique qui ont remonté les cours d’eau sur 500 km, le grizzly a plusieurs...
Les océans sont en perpétuel mouvement, et leurs habitants aussi ! Des méduses aux poulpes, des tortues aux poissons,...
Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, le loup terrifie l’homme depuis la nuit des...
Au-delà de sa mauvaise réputation, la hyène tachetée reste une véritable curiosité de la nature. Dotées d’une intelligence hors...
Au sud-est du Tchad, dans le Parc National de Zakouma, Léa, une jeune lionne de deux ans, vient de...
Ce chipmunk a une vie de fou.
Dans le règne animal, la diversité des formes et des tailles est stupéfiante, et cela s’applique également aux œufs....
Les bébés pandas ne savent pas naturellement comment faire leurs besoins. D’ordinaire, c’est leur mère qui leur apprend.
Il y a plusieurs millions d’années, les pandas géants peuplaient une grande partie de l’Asie du Sud-Est. Désormais, l’avenir...
D’où viennent les insectes, les oiseaux et les mammifères ? Grâce aux nouvelles technologies et à de récentes découvertes,...
Près de 50 000 chiens sont abandonnés tous les ans par leurs maîtres. Conséquence parfois de la crise sanitaire,...
Le point d’eau de la réserve est un lieu de rencontre de toutes les espèces environnantes. Les lions ne...
Les comportements agressifs chez les chiens sont souvent complexes et nécessitent une compréhension approfondie pour être correctement gérés. L’agressivité...
À quoi ressemblent les colonies souterraines des fourmis ? 10 tonnes de ciment ont été nécessaires pour remplir les...
Kaaba, une aigle sauvage de 18 ans, a toujours vécu en captivité jusqu’à sa rencontre avec Jacques-Olivier Travers. Ce...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site