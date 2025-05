Documentaire

Explorez les vastes étendues glacées de l’Arctique, où les morses, véritables géants des banquises, vivent en harmonie avec les éléments et les traditions anciennes. À travers les yeux des chasseurs inuits et des cinéastes Adam et Sarah Ravetch, suivez une expédition immersive qui dévoile la lutte des morses pour leur survie, leur migration épique, et leurs mystères sous la glace. Plongez dans un monde où la nature sauvage et les légendes ancestrales s’entrelacent, et découvrez les rites de respect et de partage entre les hommes et ces créatures majestueuses.

Réalisé par : Adam et Sarah Ravetch

© Ampersand