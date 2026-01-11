La Sibérie est une région très hostile. Pourtant, des éleveurs de chevaux ne partiraient pour rien au monde.
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Enfant martyre, elle a dormi avec des chats errants et après une vie adulte incroyable, a fondé une école...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Ici résident plus de 800 animaux sauvages… Bienvenue au PAL !
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Israël, dans le désert du Néguev, c’est la lutte à mort entre une chauve-souris et...
Pour les ornithologues, spécialistes des oiseaux tropicaux, l’Hoazin est une bizarrerie archaïque. Pour les biologistes évolutionnistes, c’est un trésor,...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Thaïlande, des singes se nourrissent parfois de fruits de mer.
Big Mayor, plus connue sous le nom de l’île aux cochons, abrite un certain nombre de porcs sur ces...
Voyez ce que vos yeux ne peuvent pas saisir : une caméra 4K à 1000 images/s révèle leurs proies...
À la suite des feux de forêt dramatiques qui ont ravagé l’Australie, des milliers de marsupiaux ont péri, d’autres ont perdu leur...
Les hyènes brunes, l’une des espèces les plus rares avec seulement 8 000 individus restants, ont trouvé refuge sur...
Le lynx boréal est le plus grand félin d’Europe. C’est un chasseur insaisissable prenant ses proies par surprise. Le...
Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...
Il y a 50 millions d’années des créatures quittèrent la terre ferme pour aller vivre au fond des mers....
Sur l’île isolée de Clipperton, une équipe de scientifiques étudie une biodiversité unique, menacée par une invasion de rats,...
Les dinosaures ont dominé la Terre pendant 150 millions d’années. Certains pouvaient atteindre 30 mètres de long, 6 mètres...
Il existe plus de quatre cents races de chien. Ce sont les mammifères les plus variés en tailles, formes,...
C’est au sud-est du Pérou, entre jungles et sierras, montagnes et ruines Incas, que l’ours à lunettes, dernier de...
En Côte d’Ivoire, l’éléphant, emblème du pays, est menacé de disparition. Le territoire en compterait aujourd’hui moins de 900....
Quand les chiens deviennent fins psychologues pour se nourrir.
