Documentaire L’arme fatale du dragon de Komodo Si le buffle est bien plus grand et plus rapide que le dragon de Komodo, une seule morsure peut...

Documentaire Un guépard ami avec un chien ! Dans le parc animalier de Busch Gardens, en Floride, les visiteurs viennent voir un duo insolite…

Podcast Écouter et observer les oiseaux : un acte de résistance En 1960, la biologiste Rachel Carson annonçait un « printemps silencieux », et aujourd’hui, la réalité est là : un quart...

Documentaire Le mystère des animaux dévoilés Le quiz de la sane apporte enfin des explications aux multiples questions triviales ou scientifiques que tout amateur de...

Conférence Des animaux, des humains et vice versa Chiens, chats, oiseaux nous tiennent compagnie, confortablement installés dans nos quotidiens. Leur apprivoisement est une longue histoire placée sous...

Conférence Les animaux ont-ils vraiment un sixième sens ? Conférence de Marie Claude Bomsel durant l’Université d’été de l’animal 2019 au domaine de la Bourbansais : « Les animaux...

Podcast Quel avenir pour les abeilles ? Qui dit piqûre dit abeille fâchée ou paniquée. Chaque espèce d’abeille a sa personnalité. Notre abeille à miel, l’abeille...

Documentaire Légendes et croyances autour du singe Créature hors du commun, le singe participe à l’aventure du monde. Ses troublantes ressemblances avec l’homme ont marqué notre...

Documentaire L’incroyable chorégraphie des raies Manta aux Maldives Rassemblant près de 5000 individus, les Maldives sont la capitale mondiale des raies Manta de récif. Ces géantes de...

Documentaire Mégafaune marine dans l’océan indien La mégafaune marine regroupe des espèces telles que les mammifères marins, les tortues et les oiseaux marins. Composantes spectaculaires...

Documentaire Ton chat a des super pouvoirs ! Nous avons tous entendu parler de ces chats qui retrouvent leur maître parti à 200 kilomètres de leur habitation,...

Documentaire La Floride envahie par les alligators À chaque coin du monde, son gibier. Et en Floride, ce n’est pas du tendre ! Avant espèce protégée,...

Documentaire Grandeur Nature – Ces prédateurs venus du ciel Un poisson sur un million vivant dans l’océan meurt de sa belle mort, tous les autres finissent dans l’estomac...

Documentaire 5 petits cochons aux USA Un cochon domestique miniature en Californie. Quel part d’instinct le cochon conserve-t-il malgré sa domestication ? Quel type d’interactions...

Documentaire Les énigmes de l’étang | Des bêtes et des sorcières Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. Cette série documentaire renouvelle notre regard sur des espèces...

Documentaire La savane d’Afrique La savane d’Afrique est le domaine des grands herbivores comme l’éléphant, la girafe, le gnou, l’antilope… et des carnivores...

Documentaire Dans l’utérus, les requins-taureaux se battent déjà pour survivre Dans ce monde impitoyable, la taille joue un rôle important puisqu’il ne restera qu’un seul petit requin par utérus.