En Malaisie, la mante orchidée se nourrit d’insectes volants. Son astuce pour les attraper est surprenante.
En Malaisie, la mante orchidée se nourrit d’insectes volants. Son astuce pour les attraper est surprenante.
Si le buffle est bien plus grand et plus rapide que le dragon de Komodo, une seule morsure peut...
Dans le parc animalier de Busch Gardens, en Floride, les visiteurs viennent voir un duo insolite…
En 1960, la biologiste Rachel Carson annonçait un « printemps silencieux », et aujourd’hui, la réalité est là : un quart...
Le quiz de la sane apporte enfin des explications aux multiples questions triviales ou scientifiques que tout amateur de...
Chiens, chats, oiseaux nous tiennent compagnie, confortablement installés dans nos quotidiens. Leur apprivoisement est une longue histoire placée sous...
Conférence de Marie Claude Bomsel durant l’Université d’été de l’animal 2019 au domaine de la Bourbansais : « Les animaux...
Le suspense est bien présent.
Qui dit piqûre dit abeille fâchée ou paniquée. Chaque espèce d’abeille a sa personnalité. Notre abeille à miel, l’abeille...
Créature hors du commun, le singe participe à l’aventure du monde. Ses troublantes ressemblances avec l’homme ont marqué notre...
Rassemblant près de 5000 individus, les Maldives sont la capitale mondiale des raies Manta de récif. Ces géantes de...
La mégafaune marine regroupe des espèces telles que les mammifères marins, les tortues et les oiseaux marins. Composantes spectaculaires...
Nous avons tous entendu parler de ces chats qui retrouvent leur maître parti à 200 kilomètres de leur habitation,...
À chaque coin du monde, son gibier. Et en Floride, ce n’est pas du tendre ! Avant espèce protégée,...
Un poisson sur un million vivant dans l’océan meurt de sa belle mort, tous les autres finissent dans l’estomac...
Quand les scientifiques s’inspirent de la nature
Un cochon domestique miniature en Californie. Quel part d’instinct le cochon conserve-t-il malgré sa domestication ? Quel type d’interactions...
Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. Cette série documentaire renouvelle notre regard sur des espèces...
La savane d’Afrique est le domaine des grands herbivores comme l’éléphant, la girafe, le gnou, l’antilope… et des carnivores...
Dans ce monde impitoyable, la taille joue un rôle important puisqu’il ne restera qu’un seul petit requin par utérus.
La gazelle dorcas ou gazelle Dorcade (Gazella dorcas) est une espèce de gazelle de la famille des bovidés qui...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site