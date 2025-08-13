Le phénomène du vêtement pour chien se démocratise. Fini le caniche emmitouflé dans son petit manteau à carreau, la mode pour chien est aux strass et à la marinière ! Anna nous emmène dans son monde où le chien est roi. Cette jeune femme de 22 ans possède une collection impressionnante de vêtements pour ces chihuahuas. Toutes les occasions sont prétextes à un petit cadeau ! Détrompez vous Anna n’est pas marginale ! Des centaines de femmes mais aussi des garçons se prennent au jeu ! A tel point que des boutiques spécialisées dans la mode canine fleurissent partout sur l’hexagone. En exclusivité, nous assistons au premier défilé de prêt à porter pour chiens !  
Réalisateur : Camille Richebourg