Pour les oiseaux, la migration a toujours été une question de survie. Extrêmement coûteux en énergie, ces longs déplacements...
Les gangs de babouins sont des groupes sociaux fascinants, généralement trouvés dans diverses régions d’Afrique et d’Arabie. Les babouins...
Les rats sauvages occupent une place singulière dans l’imaginaire collectif, oscillant souvent entre fascination biologique et crainte instinctive. Ces...
En se réveillant de son hibernation, l’amphibien se lance dans la quête de l’endroit parfait pour donner naissance à...
Le plus grand mammifère terrestre d’Europe fait face à des ennemis insoupçonnés, au pouvoir de nuisance inversement proportionnel à...
Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.
En Arizona, un lion et une femelle coyote ont tissé des liens bien particuliers.
Terribles et effrayantes, les histoires sur les grizzlis remplissent des volumes entiers. Les rédacteurs en chef, les producteurs d’Hollywood...
Les abeilles fascinent par leur rôle essentiel dans la pollinisation et la production de miel, mais elles cachent aussi...
Le Majungasaure est carnivore jusqu’au bout des griffes…
L’histoire de la vie sur Terre et celle du feu sont intimement liées : le volcanisme est à l’origine...
Legadema est séparée de sa mère et doit chasser pour survivre, mais un singe est une proie difficile.
Comme beaucoup de plongeurs, Vincent est tombé sous le charme … d’un squale ! Pour cela il n’a pas...
Les bébés pandas ne savent pas naturellement comment faire leurs besoins. D’ordinaire, c’est leur mère qui leur apprend.
Savez-vous qu’il est encore possible de croiser un cerf au détour d’un sentier corse?…Pourtant le dernier grand cerf corse...
Le Docteur vétérinaire Céline Jean Dit Talon nous présente un sujet passionnant et très important pour tous les propriétaires...
Les Alpes restent l’un des derniers territoires sauvages d’Europe. Au fil des millénaires, les différents animaux qui peuplent ces...
Avec le Cervin, le chocolat et les montres, la race des chiens « Saint Bernard » est sans doute...
Le Tamarin-lion doré est tout petit et d’un roux flamboyant. À première vue, c’est donc une proie facile et...
L’horizon des chats d’appartement en ville est un peu restreint…C’est ce que se sont un jour dit Sébastien et...
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