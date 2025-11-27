Plus les points d’eau sont occupés, plus la tension monte chez les animaux très territoriaux que sont les hippopotames.
Dans la savane, les premiers pas sont synonymes de premiers dangers. Dès leur plus tendre enfance, les hyènes doivent...
Le paresseux emblème du Costa Rica est un animal surprenant. Philippe Gougler va le découvrir grâce à Geovanny. Celui-ci...
L’univers des reptiles rares d’Europe fascine autant les passionnés que les spécialistes, tant il mêle discrétion, singularité biologique et...
Un tigre repère une carcasse qui appartient à sa mère. Il y a assez de viande pour les nourrir...
En 2015, c’est la deuxième fois que des orques sont filmées en train d’attaquer un grand requin blanc. Très...
Des requins à pointes noires et des tarpons chassent des bancs de mulets. Soudain, des requins-bouledogues attaquent. Ce ne...
Le Sapajou à barbe est de loin le plus futé de son espèce ! Vous allez découvrir la méthode...
Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie...
Frédéric Pignon est un artiste équestre qui a été élevé dans une famille passionnée par les chevaux. Il nous...
Les insectes suscitent une grande passion, qu’on appelle l’entomologie. C’est tout un monde à découvrir, qui n’a pas fini...
L’Amérique du nord a très tôt pris conscience de sa riche biodiversité. Dans l’ouest américain, la faune sauvage peut...
Kaaba, une aigle sauvage de 18 ans, a toujours vécu en captivité jusqu’à sa rencontre avec Jacques-Olivier Travers. Ce...
De la maternité au supermarché en passant par le sevrage et l’engraissement, 3 expériences scientifiques cherchant à objectiver le...
Rites de passage, trahisons familiales et belles amitiés, suivez l’incroyable destin d’une maman léopard et de ses deux petits...
Des ours ou des bisons, des girafes, des zèbres qui courent à vos côtés… Il règne comme une ambiance...
Les océans sont une zone de combat ou se jouent chaque jour une lutte sans merci pour la survie....
Si, dans la nature, les femelles sont en moyenne plus impliquées que les mâles dans les soins parentaux, cette...
La plupart des gens sont familiers avec les abeilles, les guêpes et peut-être même les bourdons, mais moins seraient...
\r\nAu pied du Kilimandjaro, les Masaï cherchent des solutions pour préserver leur bétail tout en laissant une place aux...
Dans les Deux-Sèvres, Mathias Chebrou fait figure d’exception. Il est l’un des rares de la région à élever la...
