Marie-Noëlle Baroni accueille un grand nombre d’animaux sauvages dans son immense domaine de Saint-Andiol, en Provence.
Ce cobra ne s’intéresse pas aux humains, mais mieux vaut ne pas le déranger car son venin neurotoxique est...
Quel est le comble pour un poisson ?
L’été dernier j’ai passé pas mal de temps en mer, et j’ai été fascinée par les oiseaux marins. C’est...
Sur le chemin qui fait le tour du Mont-Blanc, nous observons une population de bouquetins alpins qui prospère de...
Accoucher dans la paille n’a jamais perdu de son charme
Ce reptile est très précis et peut envoyer son venin à plus de deux mètres, causant de terribles douleurs...
Un camouflage bien utile, mais un peu repoussant…
L’image du rat dans la culture populaire est souvent injuste, oscillant entre le nuisible des égouts et le vecteur...
Dans cette ferme californienne située à 100 km de Los Angeles, sont élevés des cochons Nains auxquels les habitants...
Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs semblent irrémédiablement attirés par des proies capables de se défendre et...
Le crocodile marin est le plus grand prédateur terrestre. La concurrence pour le territoire est si rude que parfois...
Cette panthère des neiges n’est pas assez forte pour transporter la carcasse du dzo qu’elle vient de tuer. Impuissante,...
Comme beaucoup de plongeurs, Vincent est tombé sous le charme … d’un squale ! Pour cela il n’a pas...
Sur les flancs des monts Mandaras, qui s’étalent à l’extrême nord du Cameroun, les Mofus entretiennent une relation unique...
Nathanaël nous emmène au Costa Rica, à la recherche du redoutable serpent fer de lance et de la captivante...
La savane africaine : un monde où les prédateurs font régner la terreur, où les herbivores fuient constamment devant...
Dans le désert du Kalahari, en Afrique, durant une saison exceptionnellement sèche, les lions sont contraints d’attaquer des proies...
25 ans à risquer sa vie auprès des humains
Frank Cuesta, explorateur espagnol et spécialiste en reptiles et amphibiens, sillonne le continent africain dans l’espoir d’approcher au plus...
Avec 450 000 visiteurs par an, c’est le premier parc animalier en France. Il a été créé par le...
