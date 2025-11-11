Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les dinosaures carnivores d’hier à aujourd’hui Apparus il y a 230 millions d’années, les dinosaures théropodes ont connu une formidable évolution. On parle même de...

Documentaire L’arme secrète de la myxine pour échapper aux requins Les myxines se défendent des prédateurs en libérant un mucus aux propriétés étonnantes.

Documentaire Cet homme dédie sa vie à sauver des oursons orphelins À l’extrémité nord-ouest de la Russie Valentin Pajetnov et sa famille recueillent des oursons orphelins jusqu’à ce qu’ils soient...

Documentaire Ce lionceau goûte à la chair pour la première fois C’est un grand jour pour ces lionceaux qui vont enfin goûter à la viande. Mais ils vont devoir attendre...

Documentaire Connaissez-vous le toui à bandeau jaune, étrange oiseau du désert ? Autour des rivières verdoyantes au cœur du désert d’Atacama, on peut croiser un oiseau très particulier : le toui...

Documentaire Face à face tendu entre un hippo et un croco Vaste pays d’Afrique australe, la Zambie abrite encore de nombreuses espèces sauvages. Le long de la rivière Luangwa, vivent...

Documentaire Insolite : ces objets improbables qui ont été retrouvés dans l’estomac de requins-tigres Parmi les requins qui se servent de leur bouche pour examiner les objets, les requins-tigres ont tendance à directement...

Documentaire Un sanctuaire pour les gorilles orphelins du Gabon Au Gabon, la chasse à certains primates est légale et largement pratiquée. Bien qu’ils soient intégralement protégés par la...

Documentaire Au sommet de la girafe Du Kenya à l’Ouganda, en passant par l’Afrique du Sud et la Namibie, le réalisateur a filmé cet herbivore...

Documentaire La folie chihuahua Un vent de folie touche l’univers canin : vedettes, particuliers, medias, tous veulent posséder un chihuahua… Certains sont même prêts...

Documentaire Naissance d’un bébé girafe en direct Dans ce zoo, une girafe donne naissance un à petit girafon avec succès.

Documentaire C’est pas sorcier – Pourquoi les requins attaquent On recense, chaque année dans le monde, entre 60 et 80 attaques de requins. Ces attaques sont-elles de plus...

Documentaire Ce singe crie comme Godzilla ! Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie...

Documentaire Le retour des envahisseurs invisibles Poux, punaises de lit, acariens, moustiques et tiques : ces microbestioles sont en recrudescence alarmante en Europe. Pourquoi prolifèrent-elles et...

Documentaire Soins extrêmes pour animaux sauvages – Les vétos en sueur Au cœur du Jardin des Plantes à Paris, le vétérinaire Norin Chai veille sur plus d’un millier d’animaux sauvages....

Documentaire Planète Sauvage : le palpitant quotidien des animaux Plongez au cœur de Planète Sauvage, un safari unique en Loire-Atlantique ! Avec ses vastes enclos et son équipe...

Documentaire Une saison chez les suricates Swift est une petite femelle suricate qui partage la vie d’un groupe de congénères dans le désert du Kalahari....

Article L’albatros, le maître des vents : secrets d’un vol infini Parmi les créatures qui peuplent notre planète, peu d’oiseaux suscitent autant d’admiration que l’albatros. Ce majestueux planeur des mers...

Documentaire Un lynx apprend la chasse à son petit Avec deux petits qui essayent de lui chiper ses proies, cette femelle lynx doit rester sur ses gardes.