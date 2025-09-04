La vipère de Russell sait redoubler d’ingéniosité : mordre, puis relâcher pour mieux attraper sa proie.
Pour asseoir sa domination, Sundari n’hésite pas à attaquer ses sœurs quand elles sont le plus vulnérables.
Le monde est un vaste terrain de jeu pour la plupart des animaux. Jouer constitue d’ailleurs une sérieuse part...
La Talève sultane est un oiseau discret. Certain.e.s d’entre vous ont peut-être déjà eu la chance de l’apercevoir à...
Le pika, un petit mammifère souvent méconnu, est un cousin éloigné du lapin. Avec ses grandes oreilles rondes et...
Cette technique de défense fonctionne pour la plupart des prédateurs, mais ce n’est pas toujours le cas. Originaire des...
Une femelle pour 10 mâles, faut pas se louper
Exilée, elle n’a d’autre choix que d’explorer les territoires voisins pour y trouver refuge.
La soie est l’outil des sociétés parmi les mieux organisées. Et les fourmis vertes d’Australie savent en faire des...
Filmée sous la banquise, dans des mangroves, des épaves ou des récifs de corail, une série référence sur les...
Un plongeur se retrouve face à une femelle requin-tigre de 4 mètres de long. Il a à peine le...
La magnifique faune du Canada vous accueille dans cette vidéo : ours polaires, tétras, écureuil volant et mouflons combatifs.
Les propriétaires d’animaux cherchent des solutions variées pour les faire garder durant leurs vacances. Des robots nourrisseurs aux pensions...
Un nuage de sauterelles de cette taille ne se rencontre qu’une fois tous les dix ans. Elles engloutissent 40...
Quels sont les mythes, et les réalités, à propos des chauves-souris ? Accusées de nombreux maux, les chiroptères nous...
Les narvals et les bélugas sont deux cétacés fascinants qui partagent plusieurs caractéristiques, tout en se distinguant par des...
Zance veut devenir marin. Mais pour acheter un boutre il faut beaucoup d’argent, et sans l’aide de ses ancêtres,...
Ils nous paraissent familiers à tel point que nous avons oublié qu’ils furent jadis comme toutes les autres espèces...
Chien de compagnie, de garde et d’agrément.rnCaractère: Rustique, très vif, intrépide, il est indépendant, un peu têtu et a...
Grâce à ses yeux uniques et ses tissus élastiques, le caméléon tire plus vite que son ombre avec sa...
Le puissant chasmosaure peut-il échapper au daspletosaure ?
