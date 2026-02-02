Dans les îles Galápagos, les iguanes ne sont jamais tranquilles, même à la plage. C’est la course pour la survie.
Les fourmis piqueuses qui ont élu domicile dans les épines des acacias produisent une étrange mélodie dans le désert.
La naissance d’un bébé kangourou en Australie.
Sur les côtes du Brésil, chaque année à la même période, les tortues olivâtres viennent pondre et permettre ainsi...
Cet étalon blanc est le mâle dominant. Il approche une jument qui n’a pas de poulain en pleine saison...
C’est un prédateur ultime, implacable : le crocodile marin est le reptile le plus imposant de notre planète.
La harpie féroce est l’un des rapaces les plus puissants.
Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...
En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.
\r\nLa savane est le théâtre de performances et de records incroyables et parfois méconnus : gros plan sur ces...
Avec ses dents aiguisées et ses griffes faites pour creuser, le chien de prairie peut occasionner de sérieuses blessures.
Pour ces pêcheurs indonésiens, la capture d’un grand cachalot peut nourrir leurs familles pendant des mois.
Habillé de son magnifique pelage d’adulte, il est temps pour le jeune manchot de quitter le nid familial et...
Pour mesurer la force des mâchoires du requin-tigre, ce scientifique tente de lui faire mordre un jouet très particulier.
Scarlett chasse seule aujourd’hui, mais elle sait comment utiliser les indices d’Alex pour repérer les crabes qui lui ont...
Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. En quatre volets, cette série documentaire renouvelle notre regard...
Les moustiques, souvent perçus comme de simples nuisances estivales, jouent un rôle crucial dans notre écosystème. Bien que leur...
Un documentariste animalier a réussi à nouer une relation de confiance avec le félin.
Se nourrir, se protéger du froid, assurer une descendance est le quotidien des animaux du froid, de l’ours brun,...
Le phénomène du vêtement pour chien se démocratise. Fini le caniche emmitouflé dans son petit manteau à carreaux, la...
Toutes les formes sont dans la nature, c’est bien connu mais parfois celle-ci a vu les choses en grand....
