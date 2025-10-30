Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...
Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....
L’enjeu de cet affrontement si particulier est la possibilité de s’accoupler avec une femelle.
Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...
Les lions ont du mal à résister à la chaleur, surtout lorsqu’ils peinent à s’hydrater. Quand ils repèrent une...
Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...
Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...
Le cachalot, bien plus performant qu’un sous-marin de l’armée
Avec une peau imperméable et des griffes parées pour s’accrocher aux rochers les plus glissants, l’iguane marin est un...
Le mégalion, ancêtre géant du lion, se mesure à l’ours à tête courte, un monstre de plus de 3...
Tirs, pièges, empoisonnements : en Autriche et en Hongrie, les attaques contre certains rapaces comme l’aigle impérial se multiplient. Dans...
https://www.youtube.com/watch?v=AKfaDEdWy3E Le lion est un animal mammifère carnivore qui vit au sud de l’Afrique. Son poil est de couleur...
Le loup Jimmy explore une colonie de populages des marais, semant l’inquiétude parmi les oiseaux nichant au sol. Pendant...
Au plus près de deux familles d’éleveurs semi-nomades, une évocation de la culture traditionnelle kirghize, dans laquelle le cheval...
Nous découvrons comment certains peuples issus de cultures différentes ont appris à vivre avec les requins, à les respecter...
Les crocodiles ont la mâchoire la plus puissante du règne animal. Ils font ce qu’ils peuvent pour s’éviter mais...
Chien de compagnie, de garde et d’agrément.rnCaractère: Résistant, endurant, actif, rapide, athlète agile, ce chien possède deux grandes qualités:...
ILS SONT PARTOUT ! Vous croyez qu’ils se cachent, et qu’il suffit d’ajuster votre loupe, vous mettre à quatre...
C’est le plus casanier des mammifères
Préparez-vous à faire connaissance avec d’étonnants compagnons…Le plus souvent, ils passent inaperçus. Ce sont des créatures aux capacités surprenantes,...
