Documentaire Chaque nuit peut être mortelle pour les tarsiers Une famille de tarsiers utilise sa très bonne vision nocturne pour chasser la nuit. Mais quand les nuages se...

Documentaire Une meute de lycaons s’attaque à des impalas La chasse dure jusqu’à ce qu’une antilope épuisée soit encerclée par la meute. Rapidement il n’en reste plus que...

Documentaire Des rhinocéros aux bébés tigres blancs du Zoo de Beauval Le zoo de Beauval est célèbre pour les espèces rares qu’il abrite. Pendant dix mois, nous y avons tourné...

Article Le nandou : caractéristiques d’un oiseau étonnant Le nandou, souvent comparé à l’autruche pour sa taille imposante et son incapacité à voler, est un oiseau fascinant...

Documentaire Mon chien est champion de France ! Au championnat de France de concours canin, ils rivalisent d’astuces pour que leurs chiens de race soient les plus...

Documentaire Comment mesurer la puissance des mâchoires du requin ? La morsure d’un requin fournit beaucoup d’informations sur sa façon de vivre et de chasser, mais nous en savons...

Documentaire La civelle, l’or blanc de la Gironde Les fortes marées sont propices à la pêche massive de la civelle. Cet alvin, surnommé l’or blanc de la...

Documentaire Nouvelle-Zélande, les animaux du bout du monde Relativement préservée, l’exceptionnelle biodiversité de la Nouvelle-Zélande compte un grand nombre d’espèces animales endémiques. Malgré les mesures de protection,...

Documentaire Les rois de la forêt : la vie secrète des cerfs Avec leurs magnifiques ramures, les puissants cerfs rouges forment une aristocratie au coeur des profondes forêts européennes. Mais ces...

Documentaire Cet animal est inarretable Ce ratel extrêmement futé parvient à s’évader de son enclos de cinq façons différentes. Le ratel, un cousin africain...

Documentaire Ce bisonneau perdu sur un îlot se retrouve piégé par un loup Les loups affamés ne mesurent pas le risque que sont les bisons. Mais un bisonneau est une cible plus...

Documentaire Le Mowgli du Brésil | Brésil, sur la piste des jaguars Dans la savane du Cerrado, au cœur du Brésil, un fervent défenseur des animaux consacre sa vie à la...

Documentaire Maman dauphin est enceinte Une ménagerie aquatique qui se donne en spectacle 4 fois par jour. Pour rester attractif, les spectacles doivent changer...

Documentaire Moutons blancs, nez noirs : les chouchous du Valais Dans la région du Haut-Valais, Fabienne et Kilian Schnydrig habitent avec leurs trois enfants à Mund, village perché à...

Documentaire Le cinéaste des profondeurs Le caméraman sous-marin Mario Cyr a parcouru le monde à la découverte des espèces marines les plus surprenantes. Nous...

Documentaire Les insectes, des pesticides naturels et efficaces Pour beaucoup, les insectes sont répugnants, allergisants, phobiques, piquants… Mais d’autres leur trouvent de nombreuses vertus. Ils peuvent servir...