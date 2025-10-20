Au cœur des savanes du Sénégal, un groupe de chimpanzés bouleverse nos certitudes sur l’évolution. Loin des forêts humides, ils ont inventé de nouveaux comportements : chasse au galago à l’aide d’armes, utilisation d’outils, stratégies collectives contre les prédateurs et véritables structures sociales dominées par des alliances et des révoltes.
Suivez le cinéaste Jean-François Barteau aux côtés de la primatologue Gill Pruet, qui partage la vie de ces chimpanzés depuis plus d’une décennie. Entre intelligence, solidarité, violence et survie, ces primates nous renvoient le miroir troublant de nos propres origines.
Un film de Jean-François Barthod, Frédéric Febvre