Documentaire

L’Homme n’est pas le seul animal social. En 2001, Franz de Waal publie ses travaux sur un groupe de chimpanzés du zoo d’Arnhem, aux Pays-Bas. Il démontre l’existence de rites élaborés et subtils, révélateurs, selon lui, d’une organisation politique.

Cela a alimenté les bases d’un argument très discuté dans le monde scientifique d’aujourd’hui. L’Homme ne serait donc plus le seul « animal politique » tel que défini par Aristote. Les stratagèmes, les coalitions, les médiations sont autant d’aspects du comportement des chimpanzés.

Les biologistes ont même réalisé que certains traits de caractère utilisés par les hommes politiques pour réaliser leurs ambitions se retrouvent chez d’autres espèces animales. Domination, alliance, séduction et manipulation sont des formes d’intelligence qui ne sont plus le monopole de l’Homme. Les barrières continuent de tomber au fur et à mesure des découvertes sur les sociétés animales à travers le monde.

Documentaire : Animaux trop humains – Politique Animale

Réalisation : Guillaume Poyet

