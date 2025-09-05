Ce primate frugivore et insectivore fait les frais de ses mœurs nocturnes et de son faciès de monstre.
Aussi à l’aise dans les cours d’eau du continent Africain que dans les forêts en altitude, le cobra des...
Voilà 4 jours que cette femelle et ses petits n’ont rien attrapé, elle ne peut pas se permettre d’échouer.
Depuis des siècles, les insectes sont victimes de préjugés tenaces, souvent ancrés dans la peur, le dégoût ou l’ignorance....
Lorsqu’on partage sa vie avec un chat, il est essentiel de comprendre son langage corporel pour s’assurer qu’il se...
Alors qu’elles viennent tout juste de construire une nouvelle ruche, ces abeilles se voient attaquer par des frelons. Intéressés...
Il y a 36 000 ans, le loup est devenu la première espèce domestiquée par l’homme, donnant naissance au...
Göran Ehlmé, un naturaliste et spécialiste de la plongée en eaux froides, est hanté par par le souvenir d’une...
Les 200 yeux de la coquille St Jacques scrutent les alentours. Le poisson-chat savoure le goût de sa proie...
Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais...
Au cours de l’évolution des espèces s’est développé un modèle alternatif au conflit dont toutes les parties peuvent tirer avantage...
Garth Mowat vit entouré de grizzlis dans les paysages montagneux de la région de Kootenay, en Colombie-Britannique. Ce biologiste...
Ce documentaire unique raconte une histoire fascinante et à couper le souffle : comme dans un conte de fées,...
Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre marin terrible capable d’engloutir des navires entiers. C’est seulement au...
Dans le parc national de Loango au Gabon, la zoologue Martha Robbins étudie le comportement social des gorilles des...
Depuis 2004, l’île de Curaçao accueille dans un centre de delphinothérapie des personnes en situation de handicap physique ou...
Rites de passage, trahisons familiales et belles amitiés, suivez l’incroyable destin d’une maman léopard et de ses deux petits...
Aujourd’hui, dans l’émission présentée par Stéphane Bern, on parlera de la relation entre les hommes et les chevaux avec...
Adopter un chaton est une expérience enrichissante, mais elle s’accompagne de nombreuses responsabilités, dont le choix de la litière....
La disparition des passereaux pourrait, à terme, avoir de graves conséquences pour l’écosystème. Cette première partie va à la...
Les lois anti-braconnage portent leurs fruits au Kenya où le nombre d’éléphants a augmenté. Ce qui n’est pas sans...
