Documentaire Une meute de lycaons s’attaque à des impalas La chasse dure jusqu’à ce qu’une antilope épuisée soit encerclée par la meute. Rapidement il n’en reste plus que...

Documentaire Des rhinocéros aux bébés tigres blancs du Zoo de Beauval Le zoo de Beauval est célèbre pour les espèces rares qu’il abrite. Pendant dix mois, nous y avons tourné...

Article Le nandou : caractéristiques d’un oiseau étonnant Le nandou, souvent comparé à l’autruche pour sa taille imposante et son incapacité à voler, est un oiseau fascinant...

Documentaire Mon chien est champion de France ! Au championnat de France de concours canin, ils rivalisent d’astuces pour que leurs chiens de race soient les plus...

Documentaire Comment mesurer la puissance des mâchoires du requin ? La morsure d’un requin fournit beaucoup d’informations sur sa façon de vivre et de chasser, mais nous en savons...

Documentaire Le Mohamed Ali des animaux n’est pas celui auquel vous pensez Malgré sa petite taille, la crevette-mante n’a rien à envier au meilleur boxeur poids lourds de l’Histoire. Images tirées...

Documentaire La chaleur est aussi une épreuve pour les lions Les lions ont du mal à résister à la chaleur, surtout lorsqu’ils peinent à s’hydrater. Quand ils repèrent une...

Article Qu’est-ce qui pousse les fourmis à cultiver des pucerons ? Les fourmis sont fascinantes par leur capacité à organiser des sociétés complexes et à développer des relations symbiotiques avec...

Documentaire Connaissez-vous le manul, félin qui vit à 4500 mètres d’altitude ? Le manul est un félin très adapté au climat difficile de l’Himalaya. Sa fourrure, plus longue et plus épaisse...

Documentaire Ces singes semblent comprendre ce qu’est la mort Bien que le printemps soit la meilleure période de l’année pour les naissances, la météo inconstante peut causer des...

Documentaire Un tigre attaque sa propre mère pour lui voler sa nourriture Un tigre repère une carcasse qui appartient à sa mère. Il y a assez de viande pour les nourrir...

Documentaire Les dinosaures tueurs (2/2) Les dinosaures les plus féroces de la Préhistoire sont ramenés à la vie et s’affrontent lors d’un combat jusqu’à...

Documentaire Japon : la chasse aux papillons Chaque année Monsieur Nishida, entomologiste, part chercher des papillons dans un des lieux les plus mystérieux du Japon, l’île...

Documentaire Contre Nature – l’exception et la règle / les inventions de la nature Pourquoi le serpent à jarretière mâle se déguise t-il en femelle ? Et cette aigrette blanche qui veille sur...

Documentaire Le silure : l’ogre de nos rivières Venu des fleuves de l’Est, le silure a colonisé la quasi-totalité des lacs, canaux et rivières d’Europe depuis 1950....

Documentaire Les maîtres du désert : ces animaux se sont adaptés à la chaleur extrême Dans les déserts les plus inhospitaliers de la planète, la vie persiste envers et contre tout. La chaleur accablante,...

Documentaire Prédateurs – A la merci des saisons Cet épisode s’intéresse aux prédateurs de l’Arctique, l’une des régions les plus inhospitalières du monde. La vie des animaux...