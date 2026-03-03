Le puma est un félin particulièrement classe.
Au Sri Lanka, une petite espèce de félin a trouvé une proie inattendue.
L’appendicite est une pathologie emblématique de la médecine humaine, mais son existence chez nos compagnons à quatre pattes demeure...
Entre les soins quotidiens à la ferme et les sorties en traineaux, c’est 365 jours par an de fusion...
Dans une société qui, aujourd’hui, donne de plus en plus d’importance à l’aspect économique des choses, le Renard de...
En Nouvelle-Zélande, un perroquet unique au monde vit dans les sous-bois.
La civelle est devenue très menacée par la surpêche. Le braconnage, les clients asiatiques et les plats à base...
Dans les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est vivent des mini-singes étranges…
Les romances chez les wallabies, ce n’est pas toujours évident ! Un documentaire de Juliette Chapalain, Julie Patin, Loïc...
Aujourd’hui, par l’abondance, la variété et l’importance de ses gisements de dinosaures, le Maghreb n’a rien à envier à...
Mouettes, goélands, fous de Bassan, macareux ou pingouins… Sabine et Jamy partent explorer les côtes bretonnes et normandes...
Homme et animal sont-ils si différents que ça ? Bien des cultures et religions ont tenté d’établir une séparation...
Le monde équin regorge de créatures fascinantes, mais peu suscitent autant d’émerveillement et de curiosité que le Falabella. Originaire...
L’exemple le plus manifeste d’intelligence animale est celui du corbeau de Nouvelle- Calédonie. Pour arriver à récupérer un bout...
Le rat-taupe géant ne passant que peu de temps en surface, le canidé ne peut pas se permettre de...
En février 1975, des Chinois qui avaient vu des serpents sortir de leurs trous d’hibernation et mourir dans la...
Le long des 1000 km de son cours, du minuscule ruisseau de montagne au large estuaire, la Loire montre...
Leurs pattes palmées, leurs oreilles refermables et leur dense fourrure sont autant de caractéristiques qui en font un animal...
Les abysses océaniques, ces vastes étendues sous-marines situées à plus de 2000 mètres de profondeur, abritent des créatures fascinantes...
Ce troupeau d’éléphants a été averti par des congénères qui se trouvent à plusieurs kilomètres : des lions sont...
Ici résident plus de 800 animaux sauvages… Bienvenue au PAL !
