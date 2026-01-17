Cette jeune otarie s’engage sur un chemin dangereux et finit par retrouver ses congénères dans un bassin reculé.
Un ours polaire affamé escalade une falaise pour trouver des œufs.
La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...
Des petits marcassins voient le jour dans une campagne française.
Il y a environ 1000 espèces d’abeilles en France, plus de 2000 en Europe et plus de 20 000...
Domestiquée en Asie du Sud-Est il y a environ 3 500 ans, la poule a depuis parcouru un chemin...
En Irlande, une chatte a recueilli des canetons orphelins.
Documentaire sur la poule à destination des enfants.
Federico Fanti profite de sa visite au musée pour poser une question faussement simple : qu’est-ce qu’un dinosaure ?
Dans la mythologie, les pieuvres et les poulpes ont longtemps été des monstres effrayants venus des profondeurs. Aujourd’hui, l’intelligence...
Exploration des étonnants comportements sociaux de différentes espèces animales. Chez les animaux comme chez les humains, la famille peut...
Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs semblent irrémédiablement attirés par des proies capables de se défendre et...
Des experts enquêtent sur les attaques spectaculaires de deux grands requins blancs. C’est dans l’environnement local que se trouve...
Le photographe et herpétologue Nathanaël Moris entreprend un voyage en solitaire pour documenter la biodiversité exceptionnelle de l’Ouganda, entre...
Des côtes couvertes de glace du Nord jusqu’aux profondeurs de la taïga en passant par les étendues infinies de...
Ces dernières années, grâce à l’action d’ornithologues très engagés, les vautours ont fait leur réapparition dans le Vercors et le...
Après un entraînement difficile et acharné de cinq ans, la hyène se transforme en tueuse habile, à l’intelligence aiguisée...
rnrnQui ne s’est jamais empressé d’écraser une araignée avec la semelle de sa chaussure, tellement la vision de cet...
Alors que l’espèce des tamarins avait presque disparu, elle a été sauvée et sa population recommence à s’accroître… mais...
La tortue grecque. La tortue d’Hermann. La cistude. La tortue sillonnée d’Afrique. La tortue rayonnée de Madagascar. Ce film...
