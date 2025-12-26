Documentaire

Pour aller à la rencontre des géants des mers, les cétacés, nous allons suivre François Sarano, océanographe et ancien compagnon du Commandant Cousteau. À l’île Maurice, il plonge avec les plus grands prédateurs de la planète, les cachalots, dans l’espoir de percer un peu du mystère de leur formidable succès. Descendants d’un ancêtre mammifère terrestre qui n’était pas destiné à l’eau, ils ont pourtant conquis la planète, y compris les profondeurs des océans. François va s’approcher au plus près de ces créatures majestueuses, allant même jusqu’à danser avec elles !

Documentaire : La Planète des Géants – La Conquête des Océans

Un documentaire de Guillaume Vincent

