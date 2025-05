Documentaire

Cascadeur, dresseur de chevaux et coach équestre, Frédéric Sanabra est aussi régleur de cascade pour le cinéma et le spectacle. Certaines de ses montures partagent la vedette avec les stars. Sa spécialité, les chevaux ibériques. Durant toute une année, Frédéric Sanabra et ses équipes nous entrainent dans les coulisses du cinéma et du spectacle pour découvrir l’univers de la cascade équestre. Un cocktail de passion et de soif d’adrénaline !