Documentaire

Au nord-est du Congo, dans les mystérieux Monts Bleus, une équipe de scientifiques dirigée par Anne Nodziwa part à la recherche d’une population de chimpanzés encore méconnue. Entre zones de guerre et forêts impénétrables, cette expédition inédite dévoile une biodiversité unique, témoin d’un monde oublié. Face aux menaces humaines et climatiques, les scientifiques s’efforcent de documenter ces espèces rares et de sensibiliser les communautés locales à leur protection. Au cœur de cette terre isolée, chaque découverte devient une course contre le temps pour sauver un écosystème fragile… et raviver l’espoir d’un futur plus harmonieux.

Réalisation : Caroline Thirion et Anne Laudisoit